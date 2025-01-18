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Израиль опубликовал список заключенных для обмена по сделке с ХАМАС - РИА Новости, 18.01.2025
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06:26 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/sdelka-1994329686.html
Израиль опубликовал список заключенных для обмена по сделке с ХАМАС
Израиль опубликовал список заключенных для обмена по сделке с ХАМАС - РИА Новости, 18.01.2025
Израиль опубликовал список заключенных для обмена по сделке с ХАМАС
Министерство юстиции Израиля опубликовало список имен более 700 палестинских заключенных, которые будут освобождены в рамках сделки с движением ХАМАС, сообщает... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T06:26:00+03:00
2025-01-18T06:26:00+03:00
в мире
израиль
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хамас
фатх
исламский джихад
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министерство юстиции Израиля опубликовало список имен более 700 палестинских заключенных, которые будут освобождены в рамках сделки с движением ХАМАС, сообщает газета Times of Israel. "Министерство юстиции публикует список палестинских заключенных, которые должны быть освобождены в ходе первого этапа соглашения о прекращении огня. В новый список (входят - ред.) более 700 заключенных", - пишет издание. В Израиле утверждают, что среди них есть террористы, отбывающие наказания за убийства и состоящие в движениях ХАМАС, ФАТХ и "Исламский джихад". Отмечается, что первая часть заключенных будет освобождена до 16.00 (17.00 мск) воскресенья. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250118/izrail-1994323262.html
https://ria.ru/20250118/sdelka-1994325776.html
https://ria.ru/20250117/hamas-1994185824.html
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в мире, израиль, катар, египет, хамас, фатх, исламский джихад, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Катар, Египет, ХАМАС, ФАТХ, Исламский джихад, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль опубликовал список заключенных для обмена по сделке с ХАМАС

Times of Israel: Израиль опубликовал список заключенных для обмена с ХАМАС

© Fotolia / W. ZikasФлаги Израиля
Флаги Израиля - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Fotolia / W. Zikas
Флаги Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министерство юстиции Израиля опубликовало список имен более 700 палестинских заключенных, которые будут освобождены в рамках сделки с движением ХАМАС, сообщает газета Times of Israel.
"Министерство юстиции публикует список палестинских заключенных, которые должны быть освобождены в ходе первого этапа соглашения о прекращении огня. В новый список (входят - ред.) более 700 заключенных", - пишет издание.
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В Израиле утверждают, что среди них есть террористы, отбывающие наказания за убийства и состоящие в движениях ХАМАС, ФАТХ и "Исламский джихад".
Отмечается, что первая часть заключенных будет освобождена до 16.00 (17.00 мск) воскресенья.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
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