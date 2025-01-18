Израиль опубликовал список заключенных для обмена по сделке с ХАМАС
Times of Israel: Израиль опубликовал список заключенных для обмена с ХАМАС
Флаги Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министерство юстиции Израиля опубликовало список имен более 700 палестинских заключенных, которые будут освобождены в рамках сделки с движением ХАМАС, сообщает газета Times of Israel.
"Министерство юстиции публикует список палестинских заключенных, которые должны быть освобождены в ходе первого этапа соглашения о прекращении огня. В новый список (входят - ред.) более 700 заключенных", - пишет издание.
В Израиле утверждают, что среди них есть террористы, отбывающие наказания за убийства и состоящие в движениях ХАМАС, ФАТХ и "Исламский джихад".
Отмечается, что первая часть заключенных будет освобождена до 16.00 (17.00 мск) воскресенья.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.