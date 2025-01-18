В Израиле назвали имена министров, голосовавших против сделки с ХАМАС
Times of Israel: против сделки с ХАМАС голосовали Бен-Гвир и Смотрич
© AP Photo / Ohad Zwigenberg Итамар Бен-Гвир
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Итамар Бен-Гвир. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Газета Times of Israel назвала имена восьми членов правительства, проголосовавших против соглашения с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и возвращении удерживаемых заложников, среди них - ключевые союзники премьера Беньямина Нетаньяху: министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.
"Министры от партии "Отцма Иегудит", выступившие против сделки - лидер партии Итамар Бен-Гвир, Ицхак Вассерлауф и Амихай Элиягу. К главе "Религиозного сионизма" Бецалелю Смотричу в голосованию против сделки присоединились министры из его партии Орит Строк и Офир Софер", - пишет издание.
Кроме того, против сделки проголосовали члены партии Нетаньяху "Ликуд" Давид Амсалем и Амихай Шикли. Отмечается, что на голосовании не присутствовал член правящей партии и министр связи Шломо Каръи.
Ранее Бен-Гвир призвал главу министерства финансов Бецалеля Смотрича вместе выйти из правительства, если премьер подпишет сделку с ХАМАС по урегулированию в секторе Газа, которая в предложенном виде, по его мнению, подрывает безопасность Государства Израиль. Прежде оба политика системно критиковали все предлагаемые варианты соглашения с ХАМАС по урегулированию в Газе в обмен на освобождение заложников, так как, по их мнению, подобные сделки не позволят Израилю достичь целей войны и вернуть всех заложников.
По данным газеты Washington Post, Нетаньяху, чтобы сохранить правительственную коалицию от раскола, обещал своим ультраправым партнерам, что война в секторе Газа может возобновиться.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.