Рейтинг@Mail.ru
В Израиле назвали имена министров, голосовавших против сделки с ХАМАС - РИА Новости, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:49 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/sdelka-1994325776.html
В Израиле назвали имена министров, голосовавших против сделки с ХАМАС
В Израиле назвали имена министров, голосовавших против сделки с ХАМАС - РИА Новости, 18.01.2025
В Израиле назвали имена министров, голосовавших против сделки с ХАМАС
Газета Times of Israel назвала имена восьми членов правительства, проголосовавших против соглашения с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T03:49:00+03:00
2025-01-18T03:49:00+03:00
в мире
израиль
катар
египет
хамас
ликуд
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925735577_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d22a16e2818c970b3b45fdbe571f996a.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Газета Times of Israel назвала имена восьми членов правительства, проголосовавших против соглашения с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и возвращении удерживаемых заложников, среди них - ключевые союзники премьера Беньямина Нетаньяху: министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Ранее правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, 24 члена правительства проголосовали за, а восемь - против. "Министры от партии "Отцма Иегудит", выступившие против сделки - лидер партии Итамар Бен-Гвир, Ицхак Вассерлауф и Амихай Элиягу. К главе "Религиозного сионизма" Бецалелю Смотричу в голосованию против сделки присоединились министры из его партии Орит Строк и Офир Софер", - пишет издание. Кроме того, против сделки проголосовали члены партии Нетаньяху "Ликуд" Давид Амсалем и Амихай Шикли. Отмечается, что на голосовании не присутствовал член правящей партии и министр связи Шломо Каръи. Ранее Бен-Гвир призвал главу министерства финансов Бецалеля Смотрича вместе выйти из правительства, если премьер подпишет сделку с ХАМАС по урегулированию в секторе Газа, которая в предложенном виде, по его мнению, подрывает безопасность Государства Израиль. Прежде оба политика системно критиковали все предлагаемые варианты соглашения с ХАМАС по урегулированию в Газе в обмен на освобождение заложников, так как, по их мнению, подобные сделки не позволят Израилю достичь целей войны и вернуть всех заложников. По данным газеты Washington Post, Нетаньяху, чтобы сохранить правительственную коалицию от раскола, обещал своим ультраправым партнерам, что война в секторе Газа может возобновиться. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250118/izrail-1994323262.html
https://ria.ru/20250117/hamas-1994185824.html
https://ria.ru/20250117/gaza-1994191878.html
израиль
катар
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925735577_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2013926a311774bb82958133de54055e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, катар, египет, хамас, ликуд, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Катар, Египет, ХАМАС, Ликуд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Израиле назвали имена министров, голосовавших против сделки с ХАМАС

Times of Israel: против сделки с ХАМАС голосовали Бен-Гвир и Смотрич

© AP Photo / Ohad Zwigenberg Итамар Бен-Гвир
 Итамар Бен-Гвир - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Итамар Бен-Гвир. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Газета Times of Israel назвала имена восьми членов правительства, проголосовавших против соглашения с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и возвращении удерживаемых заложников, среди них - ключевые союзники премьера Беньямина Нетаньяху: министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.
Ранее правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, 24 члена правительства проголосовали за, а восемь - против.
Флаги Израиля - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Израиль подтвердил, что реализация перемирия в Газе начнется 19 января
02:30
"Министры от партии "Отцма Иегудит", выступившие против сделки - лидер партии Итамар Бен-Гвир, Ицхак Вассерлауф и Амихай Элиягу. К главе "Религиозного сионизма" Бецалелю Смотричу в голосованию против сделки присоединились министры из его партии Орит Строк и Офир Софер", - пишет издание.
Кроме того, против сделки проголосовали члены партии Нетаньяху "Ликуд" Давид Амсалем и Амихай Шикли. Отмечается, что на голосовании не присутствовал член правящей партии и министр связи Шломо Каръи.
Ранее Бен-Гвир призвал главу министерства финансов Бецалеля Смотрича вместе выйти из правительства, если премьер подпишет сделку с ХАМАС по урегулированию в секторе Газа, которая в предложенном виде, по его мнению, подрывает безопасность Государства Израиль. Прежде оба политика системно критиковали все предлагаемые варианты соглашения с ХАМАС по урегулированию в Газе в обмен на освобождение заложников, так как, по их мнению, подобные сделки не позволят Израилю достичь целей войны и вернуть всех заложников.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
ХАМАС заявил об устранении препятствий по соглашению с Израилем
Вчера, 13:35
По данным газеты Washington Post, Нетаньяху, чтобы сохранить правительственную коалицию от раскола, обещал своим ультраправым партнерам, что война в секторе Газа может возобновиться.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
ХАМАС обвинило Израиль в попытке сорвать соглашение о прекращении огня
Вчера, 13:56
 
В миреИзраильКатарЕгипетХАМАСЛикудОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала