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Замглавы администрации Рузы отправили под домашний арест - РИА Новости, 18.01.2025
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14:44 18.01.2025 (обновлено: 14:47 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/ruza-1994369909.html
Замглавы администрации Рузы отправили под домашний арест
Замглавы администрации Рузы отправили под домашний арест - РИА Новости, 18.01.2025
Замглавы администрации Рузы отправили под домашний арест
Задержанная по подозрению во взяточничестве замглавы администрации городского округа Руза в Подмосковье отправлена под домашний арест, говорится в судебных... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T14:44:00+03:00
2025-01-18T14:47:00+03:00
руза
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Задержанная по подозрению во взяточничестве замглавы администрации городского округа Руза в Подмосковье отправлена под домашний арест, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости о задержании в Подмосковье чиновницы из администрации Рузы. Позднее в ГСУ СК по области подтвердили информацию и сообщили, что задержана замглавы администрации городского округа Руза. По версии следствия, она получила 325 тысяч рублей от представителя коммерческой компании за подписание актов выполненных работ, несмотря на то, что они так и не были выполнены."Ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворено", - говорится в материалах.
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руза
россия
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руза, россия, московская область (подмосковье), происшествия
Руза, Россия, Московская область (Подмосковье), Происшествия
Замглавы администрации Рузы отправили под домашний арест

Замглавы администрации подмосковной Рузы отправили под домашний арест за взятку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Задержанная по подозрению во взяточничестве замглавы администрации городского округа Руза в Подмосковье отправлена под домашний арест, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости о задержании в Подмосковье чиновницы из администрации Рузы. Позднее в ГСУ СК по области подтвердили информацию и сообщили, что задержана замглавы администрации городского округа Руза. По версии следствия, она получила 325 тысяч рублей от представителя коммерческой компании за подписание актов выполненных работ, несмотря на то, что они так и не были выполнены.
"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворено", - говорится в материалах.
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