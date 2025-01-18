https://ria.ru/20250118/ruza-1994367768.html

В подмосковной Рузе задержали замглавы городского округа

В подмосковной Рузе задержали замглавы городского округа - РИА Новости, 18.01.2025

В подмосковной Рузе задержали замглавы городского округа

В подмосковной Рузе по подозрению в получении взятки в размере не менее 325 тысяч рублей задержана замглавы городского округа, сообщило ГСУ СК России по... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T14:21:00+03:00

2025-01-18T14:21:00+03:00

2025-01-18T14:22:00+03:00

происшествия

руза

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В подмосковной Рузе по подозрению в получении взятки в размере не менее 325 тысяч рублей задержана замглавы городского округа, сообщило ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале."Задержана заместитель главы администрации городского округа Руза... Предварительно установлено, что 14 января 2025 года подозреваемая, являясь должностным лицом, лично получила от представителя коммерческой организации взятку за подписание актов выполненных работ и акта ввода в эксплуатацию локально-очистных сооружений в деревне Лихачево городского округа Руза, без фактического выполнения. В общей сумме она получила не менее 325 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ближайшее время задержанной предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

руза

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, руза, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)