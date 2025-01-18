https://ria.ru/20250118/ruza-1994367768.html
В подмосковной Рузе задержали замглавы городского округа
В подмосковной Рузе задержали замглавы городского округа - РИА Новости, 18.01.2025
В подмосковной Рузе задержали замглавы городского округа
В подмосковной Рузе по подозрению в получении взятки в размере не менее 325 тысяч рублей задержана замглавы городского округа, сообщило ГСУ СК России по... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T14:21:00+03:00
2025-01-18T14:21:00+03:00
2025-01-18T14:22:00+03:00
происшествия
руза
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В подмосковной Рузе по подозрению в получении взятки в размере не менее 325 тысяч рублей задержана замглавы городского округа, сообщило ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале."Задержана заместитель главы администрации городского округа Руза... Предварительно установлено, что 14 января 2025 года подозреваемая, являясь должностным лицом, лично получила от представителя коммерческой организации взятку за подписание актов выполненных работ и акта ввода в эксплуатацию локально-очистных сооружений в деревне Лихачево городского округа Руза, без фактического выполнения. В общей сумме она получила не менее 325 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ближайшее время задержанной предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, руза, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Руза, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В подмосковной Рузе задержали замглавы городского округа
В подмосковной Рузе задержали замглавы городского округа по подозрению во взятке