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В подмосковной Рузе задержали замглавы городского округа - РИА Новости, 18.01.2025
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14:21 18.01.2025 (обновлено: 14:22 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/ruza-1994367768.html
В подмосковной Рузе задержали замглавы городского округа
В подмосковной Рузе задержали замглавы городского округа - РИА Новости, 18.01.2025
В подмосковной Рузе задержали замглавы городского округа
В подмосковной Рузе по подозрению в получении взятки в размере не менее 325 тысяч рублей задержана замглавы городского округа, сообщило ГСУ СК России по... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T14:21:00+03:00
2025-01-18T14:22:00+03:00
происшествия
руза
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В подмосковной Рузе по подозрению в получении взятки в размере не менее 325 тысяч рублей задержана замглавы городского округа, сообщило ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале."Задержана заместитель главы администрации городского округа Руза... Предварительно установлено, что 14 января 2025 года подозреваемая, являясь должностным лицом, лично получила от представителя коммерческой организации взятку за подписание актов выполненных работ и акта ввода в эксплуатацию локально-очистных сооружений в деревне Лихачево городского округа Руза, без фактического выполнения. В общей сумме она получила не менее 325 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ближайшее время задержанной предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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россия
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происшествия, руза, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Руза, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В подмосковной Рузе задержали замглавы городского округа

В подмосковной Рузе задержали замглавы городского округа по подозрению во взятке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В подмосковной Рузе по подозрению в получении взятки в размере не менее 325 тысяч рублей задержана замглавы городского округа, сообщило ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале.
"Задержана заместитель главы администрации городского округа Руза... Предварительно установлено, что 14 января 2025 года подозреваемая, являясь должностным лицом, лично получила от представителя коммерческой организации взятку за подписание актов выполненных работ и акта ввода в эксплуатацию локально-очистных сооружений в деревне Лихачево городского округа Руза, без фактического выполнения. В общей сумме она получила не менее 325 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время задержанной предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
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