https://ria.ru/20250118/rumyniya-1994403342.html

В Румынии проходят акции протеста из-за отмены выборов президента

В Румынии проходят акции протеста из-за отмены выборов президента - РИА Новости, 18.01.2025

В Румынии проходят акции протеста из-за отмены выборов президента

Сторонники оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) вышли на протесты в ряде городов Румынии из-за действий властей и отмены выборов президента, РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T20:02:00+03:00

2025-01-18T20:02:00+03:00

2025-01-18T20:02:00+03:00

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КИШИНЕВ, 18 янв - РИА Новости. Сторонники оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) вышли на протесты в ряде городов Румынии из-за действий властей и отмены выборов президента, пишет румынское издание Ziare. "Сторонники "Альянса за единство румын" принимают участие в акциях протеста в крупных городах в субботу, 18 января, против нынешней политической власти, против отмены выборов и против продолжения полномочий президента Клауса Йоханниса. Демонстрации организованы перед зданиями префектур", - сообщает румынское издание. "Мы продолжаем протестовать, потому что президент-узурпатор и предательское правительство отказываются слушать народ! Они не дали нам никаких ответов, не предприняли никаких мер!" — написал сенатор и лидер AUR Джордже Симион на своей странице в соцсети Facebook*. Сторонники и представители AUR 12 декабря выходили на митинг в Бухаресте, выступая против отмены второго тура президентских выборов. По словам организаторов, в акции приняли участие около 100 тысяч человек. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250118/rumyniya-1994362013.html

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в мире, румыния, клаус йоханнис, президентские выборы в румынии — 2024