В Румынии проходят акции протеста из-за отмены выборов президента
Ziare: в городах Румынии проходят акции протеста из-за отмены выборов президента
© AP Photo / Andreea AlexandruУчастники акции протеста, организованной Альянсом за объединение румын (AUR), в Бухаресте
© AP Photo / Andreea Alexandru
Участники акции протеста, организованной Альянсом за объединение румын (AUR), в Бухаресте
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КИШИНЕВ, 18 янв - РИА Новости. Сторонники оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) вышли на протесты в ряде городов Румынии из-за действий властей и отмены выборов президента, пишет румынское издание Ziare.
"Сторонники "Альянса за единство румын" принимают участие в акциях протеста в крупных городах в субботу, 18 января, против нынешней политической власти, против отмены выборов и против продолжения полномочий президента Клауса Йоханниса. Демонстрации организованы перед зданиями префектур", - сообщает румынское издание.
"Мы продолжаем протестовать, потому что президент-узурпатор и предательское правительство отказываются слушать народ! Они не дали нам никаких ответов, не предприняли никаких мер!" — написал сенатор и лидер AUR Джордже Симион на своей странице в соцсети Facebook*.
Сторонники и представители AUR 12 декабря выходили на митинг в Бухаресте, выступая против отмены второго тура президентских выборов. По словам организаторов, в акции приняли участие около 100 тысяч человек.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
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