https://ria.ru/20250118/rsmd-1994321422.html
Контакты между Россией и США при Трампе активизируются, считает глава РСМД
Контакты между Россией и США при Трампе активизируются, считает глава РСМД - РИА Новости, 18.01.2025
Контакты между Россией и США при Трампе активизируются, считает глава РСМД
После того, как избранный президент США Дональд Трамп 20 января официально въедет в Белый дом, активизируются контакты между российскими и американскими... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T02:03:00+03:00
2025-01-18T02:03:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. После того, как избранный президент США Дональд Трамп 20 января официально въедет в Белый дом, активизируются контакты между российскими и американскими дипломатами, которые с 2022 года сошли на нет, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. "После вступления Трампа в должность президента США, активизируются, думаю, контакты между российскими и американскими дипломатами, которые с 2022 года сошли фактически на нет", - сказал он. Дипломаты, по его мнению, "начнут прощупывать позиции друг друга по основным вопросам". На вопрос, поздравит ли президент России Трампа с возвращением в Белый дом, Тимофеев ответил, что не знает. "С уверенностью могу сказать лишь одно: у нас опытный президент, и поступит он так, как того потребуют конкретные обстоятельства и интересы России", - заметил собеседник агентства. При этом глава РСМД добавил, что "какая разница, кто кому позвонит, к тому же все эти телефонные разговоры, откровенно, ничего не значат, мало на что влияют".
https://ria.ru/20250117/ushakov-1994241968.html
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россия, сша, дональд трамп
Россия, США, Дональд Трамп
Контакты между Россией и США при Трампе активизируются, считает глава РСМД
Глава РСМД Тимофеев: контакты между США и Россией при Трампе активизируются