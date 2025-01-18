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Контакты между Россией и США при Трампе активизируются, считает глава РСМД - РИА Новости, 18.01.2025
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02:03 18.01.2025 (обновлено: 02:04 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/rsmd-1994321422.html
Контакты между Россией и США при Трампе активизируются, считает глава РСМД
Контакты между Россией и США при Трампе активизируются, считает глава РСМД - РИА Новости, 18.01.2025
Контакты между Россией и США при Трампе активизируются, считает глава РСМД
После того, как избранный президент США Дональд Трамп 20 января официально въедет в Белый дом, активизируются контакты между российскими и американскими... РИА Новости, 18.01.2025
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россия
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. После того, как избранный президент США Дональд Трамп 20 января официально въедет в Белый дом, активизируются контакты между российскими и американскими дипломатами, которые с 2022 года сошли на нет, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. "После вступления Трампа в должность президента США, активизируются, думаю, контакты между российскими и американскими дипломатами, которые с 2022 года сошли фактически на нет", - сказал он. Дипломаты, по его мнению, "начнут прощупывать позиции друг друга по основным вопросам". На вопрос, поздравит ли президент России Трампа с возвращением в Белый дом, Тимофеев ответил, что не знает. "С уверенностью могу сказать лишь одно: у нас опытный президент, и поступит он так, как того потребуют конкретные обстоятельства и интересы России", - заметил собеседник агентства. При этом глава РСМД добавил, что "какая разница, кто кому позвонит, к тому же все эти телефонные разговоры, откровенно, ничего не значат, мало на что влияют".
https://ria.ru/20250117/ushakov-1994241968.html
https://ria.ru/20250117/tramp-1994137258.html
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россия, сша, дональд трамп
Россия, США, Дональд Трамп
Контакты между Россией и США при Трампе активизируются, считает глава РСМД

Глава РСМД Тимофеев: контакты между США и Россией при Трампе активизируются

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. После того, как избранный президент США Дональд Трамп 20 января официально въедет в Белый дом, активизируются контакты между российскими и американскими дипломатами, которые с 2022 года сошли на нет, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
"После вступления Трампа в должность президента США, активизируются, думаю, контакты между российскими и американскими дипломатами, которые с 2022 года сошли фактически на нет", - сказал он.
Официальный портрет избранного президента Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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Дипломаты, по его мнению, "начнут прощупывать позиции друг друга по основным вопросам".
На вопрос, поздравит ли президент России Трампа с возвращением в Белый дом, Тимофеев ответил, что не знает. "С уверенностью могу сказать лишь одно: у нас опытный президент, и поступит он так, как того потребуют конкретные обстоятельства и интересы России", - заметил собеседник агентства.
При этом глава РСМД добавил, что "какая разница, кто кому позвонит, к тому же все эти телефонные разговоры, откровенно, ничего не значат, мало на что влияют".
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