Рейтинг@Mail.ru
Российские войска выбили ВСУ из Времевки, заявил Рогов - РИА Новости, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 18.01.2025 (обновлено: 09:10 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/rogov-1994329054.html
Российские войска выбили ВСУ из Времевки, заявил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из Времевки, заявил Рогов - РИА Новости, 18.01.2025
Российские войска выбили ВСУ из Времевки, заявил Рогов
Российские войска выбили украинских боевиков из Времевки в ДНР, начата зачистка села от остатков групп противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T06:04:00+03:00
2025-01-18T09:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
владимир рогов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778786_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_d3cfcf6640d32f866fe301d896660281.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Российские войска выбили украинских боевиков из Времевки в ДНР, начата зачистка села от остатков групп противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Накануне Рогов сообщал, что бойцы подняли флаг России в селе Времевка, продвинулись и закрепились на позициях. "Под натиском наших войск враг выбит из Времевки, сейчас там идет полная зачистка населенного пункта от остатков украинских боевиков", - сказал Рогов. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. Времевка находится юго-западней Великой Новоселки, где расположен крупный командный и логистический пункт противника.
https://ria.ru/20250118/spetsoperatsiya-1994327802.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778786_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_ea7e0a833de00381532681b52cde16dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Владимир Рогов
Российские войска выбили ВСУ из Времевки, заявил Рогов

Рогов: российские войска начали выбили ВСУ из Времевки, проводится зачистка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Российские войска выбили украинских боевиков из Времевки в ДНР, начата зачистка села от остатков групп противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Накануне Рогов сообщал, что бойцы подняли флаг России в селе Времевка, продвинулись и закрепились на позициях.
«
"Под натиском наших войск враг выбит из Времевки, сейчас там идет полная зачистка населенного пункта от остатков украинских боевиков", - сказал Рогов.
Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. Времевка находится юго-западней Великой Новоселки, где расположен крупный командный и логистический пункт противника.
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Артиллеристы уничтожили блиндаж и пикап ВСУ в Запорожской области
05:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала