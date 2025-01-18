https://ria.ru/20250118/rogov-1994329054.html

Российские войска выбили ВСУ из Времевки, заявил Рогов

Российские войска выбили ВСУ из Времевки, заявил Рогов - РИА Новости, 18.01.2025

Российские войска выбили ВСУ из Времевки, заявил Рогов

Российские войска выбили украинских боевиков из Времевки в ДНР, начата зачистка села от остатков групп противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T06:04:00+03:00

2025-01-18T06:04:00+03:00

2025-01-18T09:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

запорожская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Российские войска выбили украинских боевиков из Времевки в ДНР, начата зачистка села от остатков групп противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Накануне Рогов сообщал, что бойцы подняли флаг России в селе Времевка, продвинулись и закрепились на позициях. "Под натиском наших войск враг выбит из Времевки, сейчас там идет полная зачистка населенного пункта от остатков украинских боевиков", - сказал Рогов. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. Времевка находится юго-западней Великой Новоселки, где расположен крупный командный и логистический пункт противника.

https://ria.ru/20250118/spetsoperatsiya-1994327802.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

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россия, донецкая народная республика, запорожская область, владимир рогов