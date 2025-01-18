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В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 18.01.2025
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Силы ПВО уничтожили один беспилотник самолетного типа на территории Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает глава региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T22:23:00+03:00
2025-01-18T22:23:00+03:00
2025-01-18T22:23:00+03:00
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безопасность
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотник самолетного типа на территории Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "Вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.
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россия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Богомаз: ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью, никто не пострадал