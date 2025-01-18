https://ria.ru/20250118/pvo-1994412463.html

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 18.01.2025

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Силы ПВО уничтожили один беспилотник самолетного типа на территории Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает глава региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T22:23:00+03:00

2025-01-18T22:23:00+03:00

2025-01-18T22:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотник самолетного типа на территории Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "Вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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россия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, безопасность