https://ria.ru/20250118/pvo-1994411418.html

Над Крымом сбили восемь беспилотников ВСУ

Над Крымом сбили восемь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 18.01.2025

Над Крымом сбили восемь беспилотников ВСУ

Силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Крымом, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 18.01.2025

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республика крым

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Крымом, говорится в сообщении Минобороны России."Восемнадцатого января с 20:00 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", — заявили в ведомстве. Кроме того, по данным министерства, с 19:00 до 20:00 мск система противовоздушной обороны сбила два дрона над акваторией Черного моря и один — над полуостровом. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская, а также Крым.Средства ПВО успешно отражают налеты противника.

https://ria.ru/20250117/vsu-1993816733.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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россия, республика крым, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, черное море