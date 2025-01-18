https://ria.ru/20250118/pvo-1994411418.html
Над Крымом сбили восемь беспилотников ВСУ
Над Крымом сбили восемь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 18.01.2025
Над Крымом сбили восемь беспилотников ВСУ
Силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Крымом, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T21:50:00+03:00
2025-01-18T21:50:00+03:00
2025-01-18T22:54:00+03:00
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безопасность
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Крымом, говорится в сообщении Минобороны России."Восемнадцатого января с 20:00 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", — заявили в ведомстве. Кроме того, по данным министерства, с 19:00 до 20:00 мск система противовоздушной обороны сбила два дрона над акваторией Черного моря и один — над полуостровом. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская, а также Крым.Средства ПВО успешно отражают налеты противника.
https://ria.ru/20250117/vsu-1993816733.html
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россия, республика крым, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, черное море
Россия, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Черное море
Над Крымом сбили восемь беспилотников ВСУ
МО РФ: ПВО сбила 8 украинских беспилотников над Крымом