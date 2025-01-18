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Над Черным морем и Крымом сбили три беспилотника ВСУ
Над Черным морем и Крымом сбили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 18.01.2025
Над Черным морем и Крымом сбили три беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника над Чёрным морем и один - над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T20:48:00+03:00
2025-01-18T20:48:00+03:00
2025-01-18T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника над Чёрным морем и один - над Крымом, сообщили в Минобороны России. "Восемнадцатого января с 19.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два – над акваторией Черного моря и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, республика крым, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Черным морем и Крымом сбили три беспилотника ВСУ
Минобороны: ПВО сбила три украинских БПЛА над Черным морем и Крымом