https://ria.ru/20250118/pvo-1994406508.html

Над Черным морем и Крымом сбили три беспилотника ВСУ

Над Черным морем и Крымом сбили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 18.01.2025

Над Черным морем и Крымом сбили три беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника над Чёрным морем и один - над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T20:48:00+03:00

2025-01-18T20:48:00+03:00

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специальная военная операция на украине

россия

республика крым

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника над Чёрным морем и один - над Крымом, сообщили в Минобороны России. "Восемнадцатого января с 19.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два – над акваторией Черного моря и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

республика крым

черное море

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2025

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россия, республика крым, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность