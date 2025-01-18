https://ria.ru/20250118/putin-1994361228.html

Путин провел встречу с президентом национального центра эндокринологии

Путин провел встречу с президентом национального центра эндокринологии - РИА Новости, 18.01.2025

Путин провел встречу с президентом национального центра эндокринологии

Президент РФ Владимир Путин в субботу провел встречу с руководителем национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T13:05:00+03:00

2025-01-18T13:05:00+03:00

2025-01-18T13:18:00+03:00

здоровье - общество

россия

владимир путин

иван дедов

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу провел встречу с руководителем национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым.Глава государства в начале встречи упомянул, что в этом году центру эндокринологии исполняется 100 лет, и предложил обсудить его дальнейшее развитие."Сделано очень много. Давайте теперь поговорим о будущем, о следующих шагах в развитии центра", - обратился президент к руководителю центра.Предыдущая встреча Путина и Дедова состоялась летом 2023 года, на ней обсуждался ход строительства нового корпуса медицинского центра. Кроме того, руководитель центра эндокринологии рассказал Путину о причинах роста заболеваемости диабетом.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что у Путина и Дедова сложился "давний диалог".Государственный научный эндокринологической центр в этом году отмечает 100-летие. Сейчас в центре эндокринологии ежегодно получают амбулаторное лечение около 150 тысяч пациентов из всех регионов России, стран СНГ и ближнего зарубежья, около 25 тысяч пациентов проходят стационарное лечение.

https://ria.ru/20241021/biomeditsina-1979150922.html

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Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, владимир путин, иван дедов, дмитрий песков, снг