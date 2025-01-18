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Путин провел встречу с президентом национального центра эндокринологии - РИА Новости, 18.01.2025
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13:05 18.01.2025 (обновлено: 13:18 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/putin-1994361228.html
Путин провел встречу с президентом национального центра эндокринологии
Путин провел встречу с президентом национального центра эндокринологии - РИА Новости, 18.01.2025
Путин провел встречу с президентом национального центра эндокринологии
Президент РФ Владимир Путин в субботу провел встречу с руководителем национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым. РИА Новости, 18.01.2025
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу провел встречу с руководителем национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым.Глава государства в начале встречи упомянул, что в этом году центру эндокринологии исполняется 100 лет, и предложил обсудить его дальнейшее развитие."Сделано очень много. Давайте теперь поговорим о будущем, о следующих шагах в развитии центра", - обратился президент к руководителю центра.Предыдущая встреча Путина и Дедова состоялась летом 2023 года, на ней обсуждался ход строительства нового корпуса медицинского центра. Кроме того, руководитель центра эндокринологии рассказал Путину о причинах роста заболеваемости диабетом.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что у Путина и Дедова сложился "давний диалог".Государственный научный эндокринологической центр в этом году отмечает 100-летие. Сейчас в центре эндокринологии ежегодно получают амбулаторное лечение около 150 тысяч пациентов из всех регионов России, стран СНГ и ближнего зарубежья, около 25 тысяч пациентов проходят стационарное лечение.
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здоровье - общество, россия, владимир путин, иван дедов, дмитрий песков, снг
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Иван Дедов, Дмитрий Песков, СНГ
Путин провел встречу с президентом национального центра эндокринологии

Путин обсудил с Дедовым развитие национального центра эндокринологии

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин и глава ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Иван Дедов
 Президент России Владимир Путин и глава ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Иван Дедов - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин и глава ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Иван Дедов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу провел встречу с руководителем национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым.
Глава государства в начале встречи упомянул, что в этом году центру эндокринологии исполняется 100 лет, и предложил обсудить его дальнейшее развитие.
«
"Сделано очень много. Давайте теперь поговорим о будущем, о следующих шагах в развитии центра", - обратился президент к руководителю центра.
Предыдущая встреча Путина и Дедова состоялась летом 2023 года, на ней обсуждался ход строительства нового корпуса медицинского центра. Кроме того, руководитель центра эндокринологии рассказал Путину о причинах роста заболеваемости диабетом.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что у Путина и Дедова сложился "давний диалог".
Государственный научный эндокринологической центр в этом году отмечает 100-летие. Сейчас в центре эндокринологии ежегодно получают амбулаторное лечение около 150 тысяч пациентов из всех регионов России, стран СНГ и ближнего зарубежья, около 25 тысяч пациентов проходят стационарное лечение.
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