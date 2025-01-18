https://ria.ru/20250118/privychka-1994330502.html

В Сети высмеяли жительницу Латвии, возмутившуюся одной привычкой россиян

В Сети высмеяли жительницу Латвии, возмутившуюся одной привычкой россиян - РИА Новости, 18.01.2025

В Сети высмеяли жительницу Латвии, возмутившуюся одной привычкой россиян

Пользователи Сети высмеяли жительницу Прибалтики, возмутившуюся на своей странице в соцсети Х тому, что в России моют посуду под постоянным потоком чистой воды. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T06:55:00+03:00

2025-01-18T06:55:00+03:00

2025-01-18T15:36:00+03:00

латвия

россия

прибалтика

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли жительницу Прибалтики, возмутившуюся на своей странице в соцсети Х тому, что в России моют посуду под постоянным потоком чистой воды."Я не могу смотреть, как русские моют посуду в фильмах и в различных видео и блогах! Что с вами не так? Вы не можете заткнуть раковину и вымыть в ней сначала всю посуду, а уже потом сполоснуть под проточной водой? Когда я вижу, сколько воды они расходуют, чтобы вымыть одну тарелку, мне становится физически плохо от того, сколько питьевой воды уходит в канализацию!" — написала пользовательница под ником Ingrid.Пост разошелся в одном из популярных российских пабликов и вызвал активное обсуждение среди его участников, набрав более двух тысяч комментариев.Пользователи Х начали активно оставлять ироничные комментарии на странице Ингрид, обыгрывая различные житейские ситуации, в которых всегда открытый кран — часть повседневной жизни, а не роскошь."Это она, наверное, еще не видела, как мы тут ванны принимаем, не выключая воду после набора воды", — написала @megere_d_ambre."Я жену в ванну отправил. В двухместную. Это считается?" — с иронией спросил пользователь @anvarkaz."Я открываю кран для кошки. Ей очень нравится сидеть и просто смотреть на льющуюся воду. Может залипнуть минут на десять", — рассказала @Ipovaya_Dama."Зачем мыть тарелку в грязной жирной воде, когда можно под постоянным потоком свежей?" — поинтересовался @404Alta.

https://ria.ru/20250110/kallas-1993166878.html

https://ria.ru/20250105/mask-1992559322.html

https://ria.ru/20241211/tramp-1988528195.html

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латвия, россия, прибалтика