https://ria.ru/20250118/pravitelstvo-1994322963.html

СМИ: правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС о прекращении огня

СМИ: правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС о прекращении огня - РИА Новости, 18.01.2025

СМИ: правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС о прекращении огня

Правительство Израиля одобрило соглашение с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и возвращении удерживаемых заложников, сообщает... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T02:23:00+03:00

2025-01-18T02:23:00+03:00

2025-01-18T02:24:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Правительство Израиля одобрило соглашение с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и возвращении удерживаемых заложников, сообщает телеканал i24. "Правительство Израиля проголосовало за одобрение соглашения о заложниках и прекращении огня большинством голосов", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что за проголосовали 24 члена правительства, а против - восемь. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250117/hamas-1994185824.html

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в мире, израиль, катар, египет, хамас