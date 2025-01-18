https://ria.ru/20250118/pravitelstvo-1994322963.html
СМИ: правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС о прекращении огня
СМИ: правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС о прекращении огня - РИА Новости, 18.01.2025
СМИ: правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС о прекращении огня
Правительство Израиля одобрило соглашение с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и возвращении удерживаемых заложников, сообщает... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T02:23:00+03:00
2025-01-18T02:23:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Правительство Израиля одобрило соглашение с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и возвращении удерживаемых заложников, сообщает телеканал i24. "Правительство Израиля проголосовало за одобрение соглашения о заложниках и прекращении огня большинством голосов", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что за проголосовали 24 члена правительства, а против - восемь. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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В мире, Израиль, Катар, Египет, ХАМАС
СМИ: правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС о прекращении огня
i24: правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС о прекращении огня