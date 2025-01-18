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Прокуратура организовала проверку после с пожара в магазине в Уфе

Прокуратура организовала проверку после с пожара в магазине в Уфе - РИА Новости, 18.01.2025

Прокуратура организовала проверку после с пожара в магазине в Уфе

Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром на крупном торговом объекте в Уфе, где обрушилась крыша на 900 квадратных метрах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T07:51:00+03:00

2025-01-18T07:51:00+03:00

2025-01-18T08:20:00+03:00

происшествия

уфа

россия

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 18 янв - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром на крупном торговом объекте в Уфе, где обрушилась крыша на 900 квадратных метрах, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Ранее ГУ МЧС по Башкирии информировало, что в 1.39 (мск) в субботу в оперативную дежурную смену главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что происходит горение в магазине "Светофор" в Советском районе города Уфы. В МЧС России сообщили, что огонь охватил 900 "квадратов" здания. Произошло обрушение кровли. Распространения огня на соседние строения не допущено. Пожар локализовали. "Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб, выяснения причин и обстоятельств случившегося на место происшествия выехал заместитель прокурора города Уфы Рустам Галикеев. Прокуратура проверит исполнение требований законодательства о пожарной безопасности", - сообщает надзорное ведомство.

уфа

россия

республика башкортостан

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Тушение пожара в ТЦ в Уфе Крупный пожар произошел в ТЦ в Уфе: огонь охватил 900 "квадратов", в здании обрушилась кровля, сообщает МЧС. Башкирский главк ведомства уточняет, что загорелся магазин "Светофор" в Советском районе. 2025-01-18T07:51 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа, россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео