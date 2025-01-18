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Прокуратура организовала проверку после с пожара в магазине в Уфе - РИА Новости, 18.01.2025
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07:51 18.01.2025 (обновлено: 08:20 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/pozhar-1994332626.html
Прокуратура организовала проверку после с пожара в магазине в Уфе
Прокуратура организовала проверку после с пожара в магазине в Уфе - РИА Новости, 18.01.2025
Прокуратура организовала проверку после с пожара в магазине в Уфе
Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром на крупном торговом объекте в Уфе, где обрушилась крыша на 900 квадратных метрах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T07:51:00+03:00
2025-01-18T08:20:00+03:00
происшествия
уфа
россия
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 18 янв - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром на крупном торговом объекте в Уфе, где обрушилась крыша на 900 квадратных метрах, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Ранее ГУ МЧС по Башкирии информировало, что в 1.39 (мск) в субботу в оперативную дежурную смену главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что происходит горение в магазине "Светофор" в Советском районе города Уфы. В МЧС России сообщили, что огонь охватил 900 "квадратов" здания. Произошло обрушение кровли. Распространения огня на соседние строения не допущено. Пожар локализовали. "Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб, выяснения причин и обстоятельств случившегося на место происшествия выехал заместитель прокурора города Уфы Рустам Галикеев. Прокуратура проверит исполнение требований законодательства о пожарной безопасности", - сообщает надзорное ведомство.
уфа
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РИА Новости
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Тушение пожара в ТЦ в Уфе
Крупный пожар произошел в ТЦ в Уфе: огонь охватил 900 "квадратов", в здании обрушилась кровля, сообщает МЧС. Башкирский главк ведомства уточняет, что загорелся магазин "Светофор" в Советском районе.
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происшествия, уфа, россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Уфа, Россия, Республика Башкортостан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура организовала проверку после с пожара в магазине в Уфе
УФА, 18 янв - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром на крупном торговом объекте в Уфе, где обрушилась крыша на 900 квадратных метрах, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
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Прокуратура организовала проверку после с пожара в магазине в Уфе

Прокуратура начала проверку после пожара в магазине Светофор в Уфе

© МЧС России/TelegramСотрудники МЧС России тушат пожар в загоревшемся магазине Светофор в Уфе
Сотрудники МЧС России тушат пожар в загоревшемся магазине Светофор в Уфе - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС России тушат пожар в загоревшемся магазине Светофор в Уфе. Архивное фото
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УФА, 18 янв - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром на крупном торговом объекте в Уфе, где обрушилась крыша на 900 квадратных метрах, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Ранее ГУ МЧС по Башкирии информировало, что в 1.39 (мск) в субботу в оперативную дежурную смену главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что происходит горение в магазине "Светофор" в Советском районе города Уфы. В МЧС России сообщили, что огонь охватил 900 "квадратов" здания. Произошло обрушение кровли. Распространения огня на соседние строения не допущено. Пожар локализовали.
"Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб, выяснения причин и обстоятельств случившегося на место происшествия выехал заместитель прокурора города Уфы Рустам Галикеев. Прокуратура проверит исполнение требований законодательства о пожарной безопасности", - сообщает надзорное ведомство.
 
ПроисшествияУфаРоссияРеспублика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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