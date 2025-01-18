https://ria.ru/20250118/pozhar-1994325348.html

В Уфе загорелся магазин "Светофор"

В Уфе загорелся магазин "Светофор" - РИА Новости, 18.01.2025

В Уфе загорелся магазин "Светофор"

Магазин "Светофор" горит в Советском районе Уфы, сообщило ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T03:28:00+03:00

2025-01-18T03:28:00+03:00

2025-01-18T08:17:00+03:00

происшествия

уфа

советский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994325213_0:52:961:592_1920x0_80_0_0_2ec547f71421cff4289c764e6015f608.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Магазин "Светофор" горит в Советском районе Уфы, сообщило ГУ МЧС по Башкирии. "Восемнадцатого января в 1.39 (мск) в оперативную дежурную смену главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что происходит горение в магазине "Светофор" в Советском районе города Уфы. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения от МЧС России по Республике Башкортостан", - говорится в сообщении. Согласно фотографии с места пожара, которую опубликовало ГУ МЧС, огонь распространился на большой площади.

уфа

советский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в ТЦ в Уфе Крупный пожар произошел в ТЦ в Уфе: огонь охватил 900 "квадратов", в здании обрушилась кровля, сообщает МЧС. Башкирский главк ведомства уточняет, что загорелся магазин "Светофор" в Советском районе. 2025-01-18T03:28 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа, советский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео