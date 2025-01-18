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В Уфе загорелся магазин "Светофор"
В Уфе загорелся магазин "Светофор" - РИА Новости, 18.01.2025
В Уфе загорелся магазин "Светофор"
Магазин "Светофор" горит в Советском районе Уфы, сообщило ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T03:28:00+03:00
2025-01-18T03:28:00+03:00
2025-01-18T08:17:00+03:00
происшествия
уфа
советский район
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Магазин "Светофор" горит в Советском районе Уфы, сообщило ГУ МЧС по Башкирии. "Восемнадцатого января в 1.39 (мск) в оперативную дежурную смену главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что происходит горение в магазине "Светофор" в Советском районе города Уфы. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения от МЧС России по Республике Башкортостан", - говорится в сообщении. Согласно фотографии с места пожара, которую опубликовало ГУ МЧС, огонь распространился на большой площади.
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Тушение пожара в ТЦ в Уфе
Крупный пожар произошел в ТЦ в Уфе: огонь охватил 900 "квадратов", в здании обрушилась кровля, сообщает МЧС.
Башкирский главк ведомства уточняет, что загорелся магазин "Светофор" в Советском районе.
2025-01-18T03:28
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происшествия, уфа, советский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Уфа, Советский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе загорелся магазин "Светофор"
МЧС: в Советском районе Уфы загорелся магазин "Светофор"