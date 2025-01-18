https://ria.ru/20250118/potok-1994384804.html

Сийярто назвал "Турецкий поток" общим интересом Венгрии и Сербии

Сийярто назвал "Турецкий поток" общим интересом Венгрии и Сербии - РИА Новости, 18.01.2025

Сийярто назвал "Турецкий поток" общим интересом Венгрии и Сербии

Безопасное функционирование "Турецкого потока" - общий интерес Венгрии и Сербии, от которого они никогда не откажутся, заявил венгерский министр иностранных дел РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T16:46:00+03:00

2025-01-18T16:46:00+03:00

2025-01-18T16:57:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 18 янв - РИА Новости. Безопасное функционирование "Турецкого потока" - общий интерес Венгрии и Сербии, от которого они никогда не откажутся, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Общий интерес Венгрии и Сербии, от которого мы никогда не откажемся, - это надежное и безопасное функционирование "Турецкого потока". Мы подтвердили взаимную приверженность тому, что энергобезопасность Венгрии и Сербии уже не существует друг без друга", - сказал Сийярто в видеообращении по итогам визита в Белград, которое транслировалось в соцсети Facebook*.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также отметил, что из-за недавних санкций США в энергосекторе и прекращения Украиной транзита российского газа "Европа катится в сторону нового энергокризиса", от которого "Венгрии надо остаться в стороне"."Сейчас наша задача - защитить единственный оставшийся газопровод, который несет в Венгрию газ с территории России... Наш общий с Сербией интерес - вместе защищать наши семьи, домохозяйства и предприятия от всё более высоких цен на энергию", - подчеркнул он.США ранее ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.Сербский президент Александр Вучич заявил ранее, что санкции США против российско-сербской компании NIS (56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") требуют разъяснений в вопросе размеров российской доли для переговоров с РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250117/orban-1994169633.html

https://ria.ru/20250117/nebenzya-1994100781.html

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