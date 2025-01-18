Сийярто назвал "Турецкий поток" общим интересом Венгрии и Сербии
Сийярто назвал безопасность "Турецкого потока" общим интересом Венгрии и Сербии
Компрессорная станция "Турецкого потока". Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 янв - РИА Новости. Безопасное функционирование "Турецкого потока" - общий интерес Венгрии и Сербии, от которого они никогда не откажутся, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
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"Общий интерес Венгрии и Сербии, от которого мы никогда не откажемся, - это надежное и безопасное функционирование "Турецкого потока". Мы подтвердили взаимную приверженность тому, что энергобезопасность Венгрии и Сербии уже не существует друг без друга", - сказал Сийярто в видеообращении по итогам визита в Белград, которое транслировалось в соцсети Facebook*.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также отметил, что из-за недавних санкций США в энергосекторе и прекращения Украиной транзита российского газа "Европа катится в сторону нового энергокризиса", от которого "Венгрии надо остаться в стороне".
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"Сейчас наша задача - защитить единственный оставшийся газопровод, который несет в Венгрию газ с территории России... Наш общий с Сербией интерес - вместе защищать наши семьи, домохозяйства и предприятия от всё более высоких цен на энергию", - подчеркнул он.
США ранее ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
Сербский президент Александр Вучич заявил ранее, что санкции США против российско-сербской компании NIS (56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") требуют разъяснений в вопросе размеров российской доли для переговоров с РФ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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