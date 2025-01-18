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Сийярто назвал "Турецкий поток" общим интересом Венгрии и Сербии - РИА Новости, 18.01.2025
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16:46 18.01.2025 (обновлено: 16:57 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/potok-1994384804.html
Сийярто назвал "Турецкий поток" общим интересом Венгрии и Сербии
Сийярто назвал "Турецкий поток" общим интересом Венгрии и Сербии - РИА Новости, 18.01.2025
Сийярто назвал "Турецкий поток" общим интересом Венгрии и Сербии
Безопасное функционирование "Турецкого потока" - общий интерес Венгрии и Сербии, от которого они никогда не откажутся, заявил венгерский министр иностранных дел РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T16:46:00+03:00
2025-01-18T16:57:00+03:00
в мире
венгрия
сербия
белград (город)
петер сийярто
турецкий поток
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виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 18 янв - РИА Новости. Безопасное функционирование "Турецкого потока" - общий интерес Венгрии и Сербии, от которого они никогда не откажутся, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. &quot;Общий интерес Венгрии и Сербии, от которого мы никогда не откажемся, - это надежное и безопасное функционирование &quot;Турецкого потока&quot;. Мы подтвердили взаимную приверженность тому, что энергобезопасность Венгрии и Сербии уже не существует друг без друга&quot;, - сказал Сийярто в видеообращении по итогам визита в Белград, которое транслировалось в соцсети Facebook*.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также отметил, что из-за недавних санкций США в энергосекторе и прекращения Украиной транзита российского газа "Европа катится в сторону нового энергокризиса", от которого "Венгрии надо остаться в стороне"."Сейчас наша задача - защитить единственный оставшийся газопровод, который несет в Венгрию газ с территории России... Наш общий с Сербией интерес - вместе защищать наши семьи, домохозяйства и предприятия от всё более высоких цен на энергию", - подчеркнул он.США ранее ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.Сербский президент Александр Вучич заявил ранее, что санкции США против российско-сербской компании NIS (56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") требуют разъяснений в вопросе размеров российской доли для переговоров с РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250117/orban-1994169633.html
https://ria.ru/20250117/nebenzya-1994100781.html
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в мире, венгрия, сербия, белград (город), петер сийярто, турецкий поток, балканский поток, виктор орбан, александр вучич, сша, газпром
В мире, Венгрия, Сербия, Белград (город), Петер Сийярто, Турецкий поток, Балканский поток, Виктор Орбан, Александр Вучич, США, Газпром
Сийярто назвал "Турецкий поток" общим интересом Венгрии и Сербии

Сийярто назвал безопасность "Турецкого потока" общим интересом Венгрии и Сербии

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Турецкого потока"
Компрессорная станция Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Турецкого потока". Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 янв - РИА Новости. Безопасное функционирование "Турецкого потока" - общий интерес Венгрии и Сербии, от которого они никогда не откажутся, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«

"Общий интерес Венгрии и Сербии, от которого мы никогда не откажемся, - это надежное и безопасное функционирование "Турецкого потока". Мы подтвердили взаимную приверженность тому, что энергобезопасность Венгрии и Сербии уже не существует друг без друга", - сказал Сийярто в видеообращении по итогам визита в Белград, которое транслировалось в соцсети Facebook*.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также отметил, что из-за недавних санкций США в энергосекторе и прекращения Украиной транзита российского газа "Европа катится в сторону нового энергокризиса", от которого "Венгрии надо остаться в стороне".
«
"Сейчас наша задача - защитить единственный оставшийся газопровод, который несет в Венгрию газ с территории России... Наш общий с Сербией интерес - вместе защищать наши семьи, домохозяйства и предприятия от всё более высоких цен на энергию", - подчеркнул он.
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США ранее ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
Сербский президент Александр Вучич заявил ранее, что санкции США против российско-сербской компании NIS (56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") требуют разъяснений в вопросе размеров российской доли для переговоров с РФ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреВенгрияСербияБелград (город)Петер СийяртоТурецкий потокБалканский потокВиктор ОрбанАлександр ВучичСШАГазпром
 
 
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