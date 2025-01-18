https://ria.ru/20250118/polsha-1994350380.html

Кандидат в президенты Польши хочет лишить украинцев детских пособий

Кандидат в президенты Польши хочет лишить украинцев детских пособий - РИА Новости, 18.01.2025

Кандидат в президенты Польши хочет лишить украинцев детских пособий

Кандидат в президенты Польши, мэр Варшавы Рафал Тшасковский хочет лишить неработающих граждан Украины детских пособий. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T11:30:00+03:00

2025-01-18T11:30:00+03:00

2025-01-18T11:30:00+03:00

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ВАРШАВА, 18 янв – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши, мэр Варшавы Рафал Тшасковский хочет лишить неработающих граждан Украины детских пособий. В настоящее время все граждане Украины, имеющие в Польше статус беженца, могут наравне с гражданами Польши получать ряд социальных выплат, в том числе по программе "800+", которая предусматривает ежемесячную выплату 800 злотых (около 200 долларов) на каждого несовершеннолетнего члена семьи. "Все, что мы делаем, должно нам просто окупаться. И поэтому я предлагаю фундаментальное изменение, а именно, если речь идет о таких выплатах как "800+" для украинцев, то они должны иметь на это право, если украинцы будут работать, если будут жить в Польше, если будут платить налоги в Польше", - сказал Тшасковский. "Для нас главное, что каждый, кто приезжает к нам и хочет рассчитывать на поддержку, должен укреплять экономику. Это изменение соответствует здравому смыслу, и поэтому я призываю правительство работать над изменением закона, чтобы это требование было учтено", - добавил он. Он предостерег правительство Польши от ошибок ряда стран Запада в отношении мигрантов. "Польша не может совершить ошибку, которую когда-то совершили другие страны Запада, например Германия или Швеция. Туда просто выгодно приезжать только за социалем", - сказал Тшасковский.

https://ria.ru/20250113/ukraina-1993462067.html

https://ria.ru/20250117/polsha-1994227193.html

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в мире, польша, украина, варшава, рафал тшасковски