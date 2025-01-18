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Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, заявил экс-премьер Польши

Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, заявил экс-премьер Польши - РИА Новости, 18.01.2025

Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, заявил экс-премьер Польши

Избранный президент США Дональд Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира за решение украинского вопроса, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в РИА Новости, 18.01.2025

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2025-01-18T00:08:00+03:00

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ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира за решение украинского вопроса, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью изданию Rzeczpospolita. "Он мечтает о Нобелевской премии мира, и если он приведет к концу этой войны, то обязательно получит ее", - сказал Миллер. При этом он уверен, что Украине даже с помощью Трампа не удастся вернуть все территории, которые стали российскими. "Это будет не тот мир, о котором мечтает Украина. Украинцы постоянно твердят, что их целью является возвращение к границам Украины до войны, а известно, что этого не будет", - сказал Миллер. Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее он обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Во вторник, 14 января, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.

https://ria.ru/20250117/inauguratsiya-1994314771.html

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в мире, украина, польша, сша, дональд трамп, лешек миллер, владимир путин