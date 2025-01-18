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Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, заявил экс-премьер Польши - РИА Новости, 18.01.2025
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00:08 18.01.2025 (обновлено: 00:15 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/polsha-1994315218.html
Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, заявил экс-премьер Польши
Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, заявил экс-премьер Польши - РИА Новости, 18.01.2025
Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, заявил экс-премьер Польши
Избранный президент США Дональд Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира за решение украинского вопроса, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T00:08:00+03:00
2025-01-18T00:15:00+03:00
в мире
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ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира за решение украинского вопроса, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью изданию Rzeczpospolita. "Он мечтает о Нобелевской премии мира, и если он приведет к концу этой войны, то обязательно получит ее", - сказал Миллер. При этом он уверен, что Украине даже с помощью Трампа не удастся вернуть все территории, которые стали российскими. "Это будет не тот мир, о котором мечтает Украина. Украинцы постоянно твердят, что их целью является возвращение к границам Украины до войны, а известно, что этого не будет", - сказал Миллер. Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее он обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Во вторник, 14 января, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.
https://ria.ru/20250117/inauguratsiya-1994314771.html
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в мире, украина, польша, сша, дональд трамп, лешек миллер, владимир путин
В мире, Украина, Польша, США, Дональд Трамп, Лешек Миллер, Владимир Путин
Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, заявил экс-премьер Польши

Лешек Миллер: Трамп хочет Нобелевскую премию за решение кризиса на Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира за решение украинского вопроса, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью изданию Rzeczpospolita.
"Он мечтает о Нобелевской премии мира, и если он приведет к концу этой войны, то обязательно получит ее", - сказал Миллер.
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При этом он уверен, что Украине даже с помощью Трампа не удастся вернуть все территории, которые стали российскими.
"Это будет не тот мир, о котором мечтает Украина. Украинцы постоянно твердят, что их целью является возвращение к границам Украины до войны, а известно, что этого не будет", - сказал Миллер.
Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее он обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Во вторник, 14 января, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.
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В миреУкраинаПольшаСШАДональд ТрампЛешек МиллерВладимир Путин
 
 
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