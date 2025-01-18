https://ria.ru/20250118/polsha-1994315218.html
Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, заявил экс-премьер Польши
Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, заявил экс-премьер Польши - РИА Новости, 18.01.2025
Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, заявил экс-премьер Польши
Избранный президент США Дональд Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира за решение украинского вопроса, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T00:08:00+03:00
2025-01-18T00:08:00+03:00
2025-01-18T00:15:00+03:00
в мире
украина
польша
сша
дональд трамп
лешек миллер
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992924082_0:36:3065:1760_1920x0_80_0_0_c167543b91018bb0825cda4146154148.jpg
ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира за решение украинского вопроса, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью изданию Rzeczpospolita. "Он мечтает о Нобелевской премии мира, и если он приведет к концу этой войны, то обязательно получит ее", - сказал Миллер. При этом он уверен, что Украине даже с помощью Трампа не удастся вернуть все территории, которые стали российскими. "Это будет не тот мир, о котором мечтает Украина. Украинцы постоянно твердят, что их целью является возвращение к границам Украины до войны, а известно, что этого не будет", - сказал Миллер. Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее он обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Во вторник, 14 января, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.
https://ria.ru/20250117/inauguratsiya-1994314771.html
https://ria.ru/20250117/ushakov-1994241968.html
украина
польша
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992924082_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_271bc54871ccbdcf3719a3a7f3e0d53f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, сша, дональд трамп, лешек миллер, владимир путин
В мире, Украина, Польша, США, Дональд Трамп, Лешек Миллер, Владимир Путин
Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, заявил экс-премьер Польши
Лешек Миллер: Трамп хочет Нобелевскую премию за решение кризиса на Украине