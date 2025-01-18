https://ria.ru/20250118/podpole-1994405525.html

Подполье сообщило об ударе по базе иностранных наемников под Харьковом

Подполье сообщило об ударе по базе иностранных наемников под Харьковом - РИА Новости, 18.01.2025

Подполье сообщило об ударе по базе иностранных наемников под Харьковом

Под Харьковом поразили место дислокации иностранных наемников, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T20:33:00+03:00

2025-01-18T20:33:00+03:00

2025-01-18T21:00:00+03:00

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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Под Харьковом поразили место дислокации иностранных наемников, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Сопротивление сообщает из Харькова об очень результативном прилете", — сказал он.По словам координатора, речь идет о базе наемников, расположенной на территории базы отдыха "Лесная поляна" на окраине города. В последнее время местные жители регулярно видели там иностранных военных, некоторые из которых говорили на испанском языке.После удара начался серьезный пожар. На месте работают около десятка автомобилей скорой, пожарные и украинские военные, указывают информаторы из пророссийского сопротивления."Редкого качества прилет", — отметил Лебедев.В субботу вечером украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Местные власти заявили об ударах по Харьковскому и Чугуевскому районам области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250118/udar-1994352884.html

https://ria.ru/20250118/spetsoperatsiya-1994355972.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, харьков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей лебедев, в мире, дмитрий песков