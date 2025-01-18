Подполье сообщило об ударе по базе иностранных наемников под Харьковом
Лебедев сообщил об ударе по месту дислокации иностранных наемников под Харьковом
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Под Харьковом поразили место дислокации иностранных наемников, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Сопротивление сообщает из Харькова об очень результативном прилете", — сказал он.
По словам координатора, речь идет о базе наемников, расположенной на территории базы отдыха "Лесная поляна" на окраине города. В последнее время местные жители регулярно видели там иностранных военных, некоторые из которых говорили на испанском языке.
После удара начался серьезный пожар. На месте работают около десятка автомобилей скорой, пожарные и украинские военные, указывают информаторы из пророссийского сопротивления.
"Редкого качества прилет", — отметил Лебедев.
В субботу вечером украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Местные власти заявили об ударах по Харьковскому и Чугуевскому районам области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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