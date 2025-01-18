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Подполье сообщило об ударе по базе иностранных наемников под Харьковом - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:33 18.01.2025 (обновлено: 21:00 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/podpole-1994405525.html
Подполье сообщило об ударе по базе иностранных наемников под Харьковом
Подполье сообщило об ударе по базе иностранных наемников под Харьковом - РИА Новости, 18.01.2025
Подполье сообщило об ударе по базе иностранных наемников под Харьковом
Под Харьковом поразили место дислокации иностранных наемников, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T20:33:00+03:00
2025-01-18T21:00:00+03:00
украина
харьков
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сергей лебедев
в мире
дмитрий песков
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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Под Харьковом поразили место дислокации иностранных наемников, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Сопротивление сообщает из Харькова об очень результативном прилете", — сказал он.По словам координатора, речь идет о базе наемников, расположенной на территории базы отдыха "Лесная поляна" на окраине города. В последнее время местные жители регулярно видели там иностранных военных, некоторые из которых говорили на испанском языке.После удара начался серьезный пожар. На месте работают около десятка автомобилей скорой, пожарные и украинские военные, указывают информаторы из пророссийского сопротивления."Редкого качества прилет", — отметил Лебедев.В субботу вечером украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Местные власти заявили об ударах по Харьковскому и Чугуевскому районам области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250118/udar-1994352884.html
https://ria.ru/20250118/spetsoperatsiya-1994355972.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, харьков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей лебедев, в мире, дмитрий песков
Украина, Харьков, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев, В мире, Дмитрий Песков
Подполье сообщило об ударе по базе иностранных наемников под Харьковом

Лебедев сообщил об ударе по месту дислокации иностранных наемников под Харьковом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Под Харьковом поразили место дислокации иностранных наемников, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Сопротивление сообщает из Харькова об очень результативном прилете", — сказал он.
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Вчера, 11:57
По словам координатора, речь идет о базе наемников, расположенной на территории базы отдыха "Лесная поляна" на окраине города. В последнее время местные жители регулярно видели там иностранных военных, некоторые из которых говорили на испанском языке.
После удара начался серьезный пожар. На месте работают около десятка автомобилей скорой, пожарные и украинские военные, указывают информаторы из пророссийского сопротивления.
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Вчера, 12:28
"Редкого качества прилет", — отметил Лебедев.
В субботу вечером украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Местные власти заявили об ударах по Харьковскому и Чугуевскому районам области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСергей ЛебедевВ миреДмитрий Песков
 
 
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