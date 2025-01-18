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В ПМР заявили, что власти Молдавии сопротивляются прекращению энергокризиса

В ПМР заявили, что власти Молдавии сопротивляются прекращению энергокризиса - РИА Новости, 18.01.2025

В ПМР заявили, что власти Молдавии сопротивляются прекращению энергокризиса

Власти Молдавии сопротивляются прекращению энергетического кризиса в Приднестровье, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T20:10:00+03:00

2025-01-18T20:10:00+03:00

2025-01-18T20:10:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Власти Молдавии сопротивляются прекращению энергетического кризиса в Приднестровье, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. "Третий день длится не поддающаяся здравому смыслу возня вокруг подачи газа в Приднестровье. Вопреки первоначальному заявлению президента Республики Молдова Майи Санду о том, что Кишинёв не будет препятствовать газоснабжению ПМР, сопротивление молдавских властей прекращению гуманитарного кризиса в нашей республике, наоборот, возросло", - сказал Сафонов. Депутат ПМР считает, что власти Молдавии и их западные кураторы в этом преследуют цели, что Приднестровье сдастся, а влияние России по обе стороны Днестра ликвидируется. "Если крах ПМР происходит до парламентских выборов, то пропрезидентская правящая партия в Молдавии "Действие и солидарность" идёт в ореоле "объединителя страны" во главе с Майей Санду. На этом фоне победители смогут делать всё, что захотят, в том числе репрессировать неугодных по обе стороны Днестра и вводить Молдову в НАТО", - отметил Сафонов. Он также добавил, что сейчас на Западе и в Евросоюзе Молдавию и Румынию рассматривают "в качестве единого антироссийского плацдарма с прицелом на возможное его втягивание в войну против Россией". "Вечно наши противники не смогут блокировать поставки в ПМР газа и доводить ситуацию здесь до массово-смертоносного "холодомора". Но какое-то время играть на нервах – могут. Тем не менее, мы не одни. Мы вместе с Россией решили принципиально вопрос: газ будет, как гуманитарная помощь. Это главное. Прочее – вопрос времени и техники. Приднестровье выстоит", - подытожил Сафонов. В среду глава ПМР Вадим Красносельский после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в пятницу, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из РФ. Ранее Санду заявила, что Кишинев не препятствует действиям администрации Приднестровья, направленных на поиск решений по выходу из энергетического кризиса. Она также отметила, что власти Молдавии позволяют, чтобы газ доходил до Приднестровья, потому что в Кишиневе хотят, чтобы гуманитарный кризис закончился как можно быстрее. С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250117/pridnestrove-1994192708.html

https://ria.ru/20250118/pridnestrove-1994401418.html

https://ria.ru/20250115/moldavija-1993875005.html

https://ria.ru/20250117/moldaviya-1994314564.html

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