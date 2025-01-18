https://ria.ru/20250118/plennyy-1994331514.html

Пленный пограничник рассказал, кем считают украинцев в Британии и Франции

Пленный пограничник рассказал, кем считают украинцев в Британии и Франции - РИА Новости, 18.01.2025

Пленный пограничник рассказал, кем считают украинцев в Британии и Франции

Жители Великобритании и Франции считают граждан Украины за людей низшего сорта, рассказал российским силовикам пленный украинский пограничник, инспектор... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T07:24:00+03:00

2025-01-18T07:24:00+03:00

2025-01-18T07:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Жители Великобритании и Франции считают граждан Украины за людей низшего сорта, рассказал российским силовикам пленный украинский пограничник, инспектор государственной пограничной службы 2-й категории Александр Бычко, лично столкнувшийся с таким отношением к себе, видео с его словами есть в распоряжении РИА Новости. Группа сотрудников госпогранслужбы Украины из шести человек в канун Рождества сдалась в плен России на границе с Белгородской областью на харьковском направлении, сообщил ранее РИА Новости источник в силовых структурах РФ. В их числе был и Бычко, который проходил подготовку на британской военной базе Warcope в графстве Камбрия и в главном учебном центре сухопутных войск Франции Ла-Куртин. "Поездил, посмотрел Великобританию, Францию, как народ к нам относится - как к аборигенам, к какому-то сорту такому", - сказал Бычко. "С этими британцами, европейскими государствами общего языка трудно найти", - добавил он. Как сообщил Бычко, инструкторы НАТО на базе Warcope и в Ла-Куртине, готовя бойцов ВСУ, используют старые методы, не отвечающие реалиям современных военных конфликтов - это, в частности, касается использования беспилотников. Европейцы не понимают, как работать в новых условиях, отметил пленный. Обучение на базе Warcope представляло собой просто курс молодого бойца, пояснил Бычко.

https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1994326607.html

https://ria.ru/20250118/plennyy-1994330374.html

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франция, россия, украина, нато, вооруженные силы украины