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Пленный боец ВСУ рассказал, как его сослуживец покончил с собой в Курахово - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:51 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/plennyy-1994330374.html
Пленный боец ВСУ рассказал, как его сослуживец покончил с собой в Курахово
Пленный боец ВСУ рассказал, как его сослуживец покончил с собой в Курахово - РИА Новости, 18.01.2025
Пленный боец ВСУ рассказал, как его сослуживец покончил с собой в Курахово
Украинский пленный Игорь Войтко рассказал РИА Новости, как его сослуживец покончил с собой, испугавшись наступления российских военных в Курахово. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T06:51:00+03:00
2025-01-18T06:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецк
красноармейск
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинский пленный Игорь Войтко рассказал РИА Новости, как его сослуживец покончил с собой, испугавшись наступления российских военных в Курахово. "Когда начался этот плотный обстрел, у нас появилось два "двухсотых" (погибших)", - сказал Войтко, добавив, что еще один его сослуживец покончил с собой. "Это было, конечно, жутко видеть,... Но это было на моих глазах", - добавил он. Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье - Донецк.
https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1994326607.html
курахово
донецк
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курахово, донецк, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецк, Красноармейск
Пленный боец ВСУ рассказал, как его сослуживец покончил с собой в Курахово

Пленный Войтко: боец ВСУ покончил с собой, испугавшись наступления ВС России

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинский пленный Игорь Войтко рассказал РИА Новости, как его сослуживец покончил с собой, испугавшись наступления российских военных в Курахово.
"Когда начался этот плотный обстрел, у нас появилось два "двухсотых" (погибших)", - сказал Войтко, добавив, что еще один его сослуживец покончил с собой.
"Это было, конечно, жутко видеть,... Но это было на моих глазах", - добавил он.
Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье - Донецк.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Командиры ВСУ угрожали смертью за выход из Курахово, сообщил пленный
04:19
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкКрасноармейск
 
 
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