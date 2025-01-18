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В Приангарье лесовоз провалился под лед на переправе через Лену - РИА Новости, 18.01.2025
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12:11 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/pereprava-1994354107.html
В Приангарье лесовоз провалился под лед на переправе через Лену
В Приангарье лесовоз провалился под лед на переправе через Лену - РИА Новости, 18.01.2025
В Приангарье лесовоз провалился под лед на переправе через Лену
Груженый полуприцеп лесовоза при переправе через Лену из Верхоленска в Магдан провалился под лед, переправа для движения транспорта закрыта, сообщает губернатор РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:11:00+03:00
2025-01-18T12:11:00+03:00
происшествия
иркутская область
качугский район
игорь кобзев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 18 янв — РИА Новости. Груженый полуприцеп лесовоза при переправе через Лену из Верхоленска в Магдан провалился под лед, переправа для движения транспорта закрыта, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. В Качугском районе на севере Приангарья накануне вечером под лед провалился лесовоз. Это произошло вблизи ледовой переправы "Верхоленск – Магдан", которую открыли несколько дней назад. На переправе действует ограничение – 30 тонн. Водитель, несмотря на запрещающие знаки, выехал на акваторию реки Лена. Произошел провал оси полуприцепа, груженного лесом. "К счастью, погибших и пострадавших нет. Ледовая переправа на данный момент закрыта для обследования. Движение автотранспорта осуществляется в объезд", - написал Кобзев. Он отметил, что из-за теплой зимы на реках Приангарья процесс образования льда в этом году проходит медленно, выезд на лед, в нарушение правил, установленных сотрудниками МЧС, опасен.
https://ria.ru/20250106/kareliya-1992689044.html
иркутская область
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происшествия, иркутская область, качугский район, игорь кобзев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, Качугский район, Игорь Кобзев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приангарье лесовоз провалился под лед на переправе через Лену

В Приангарье лесовоз провалился под лед на переправе из Верхоленска в Магдан

© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской областиЛесовоз провалился под воду в Качугском районе Иркутской области
Лесовоз провалился под воду в Качугском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области
Лесовоз провалился под воду в Качугском районе Иркутской области
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ИРКУТСК, 18 янв — РИА Новости. Груженый полуприцеп лесовоза при переправе через Лену из Верхоленска в Магдан провалился под лед, переправа для движения транспорта закрыта, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.
В Качугском районе на севере Приангарья накануне вечером под лед провалился лесовоз. Это произошло вблизи ледовой переправы "Верхоленск – Магдан", которую открыли несколько дней назад. На переправе действует ограничение – 30 тонн. Водитель, несмотря на запрещающие знаки, выехал на акваторию реки Лена. Произошел провал оси полуприцепа, груженного лесом.
"К счастью, погибших и пострадавших нет. Ледовая переправа на данный момент закрыта для обследования. Движение автотранспорта осуществляется в объезд", - написал Кобзев.
Он отметил, что из-за теплой зимы на реках Приангарья процесс образования льда в этом году проходит медленно, выезд на лед, в нарушение правил, установленных сотрудниками МЧС, опасен.
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ПроисшествияИркутская областьКачугский районИгорь КобзевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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