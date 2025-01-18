https://ria.ru/20250118/pereprava-1994354107.html

В Приангарье лесовоз провалился под лед на переправе через Лену

В Приангарье лесовоз провалился под лед на переправе через Лену - РИА Новости, 18.01.2025

В Приангарье лесовоз провалился под лед на переправе через Лену

Груженый полуприцеп лесовоза при переправе через Лену из Верхоленска в Магдан провалился под лед, переправа для движения транспорта закрыта, сообщает губернатор РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T12:11:00+03:00

2025-01-18T12:11:00+03:00

2025-01-18T12:11:00+03:00

происшествия

иркутская область

качугский район

игорь кобзев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 18 янв — РИА Новости. Груженый полуприцеп лесовоза при переправе через Лену из Верхоленска в Магдан провалился под лед, переправа для движения транспорта закрыта, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. В Качугском районе на севере Приангарья накануне вечером под лед провалился лесовоз. Это произошло вблизи ледовой переправы "Верхоленск – Магдан", которую открыли несколько дней назад. На переправе действует ограничение – 30 тонн. Водитель, несмотря на запрещающие знаки, выехал на акваторию реки Лена. Произошел провал оси полуприцепа, груженного лесом. "К счастью, погибших и пострадавших нет. Ледовая переправа на данный момент закрыта для обследования. Движение автотранспорта осуществляется в объезд", - написал Кобзев. Он отметил, что из-за теплой зимы на реках Приангарья процесс образования льда в этом году проходит медленно, выезд на лед, в нарушение правил, установленных сотрудниками МЧС, опасен.

https://ria.ru/20250106/kareliya-1992689044.html

иркутская область

качугский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область, качугский район, игорь кобзев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)