https://ria.ru/20250118/peregovory-1994331056.html
Глава РСМД рассказал, до каких пор Россия не будет вести переговоры с США
Глава РСМД рассказал, до каких пор Россия не будет вести переговоры с США - РИА Новости, 18.01.2025
Глава РСМД рассказал, до каких пор Россия не будет вести переговоры с США
Россия не будет обсуждать с США ни ядерную проблематику, ни экономику, ни что-либо еще, касающееся отношений двух стран, пока Вашингтон оказывает Киеву... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T07:10:00+03:00
2025-01-18T07:10:00+03:00
2025-01-18T07:10:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия не будет обсуждать с США ни ядерную проблематику, ни экономику, ни что-либо еще, касающееся отношений двух стран, пока Вашингтон оказывает Киеву масштабную военную и финансовую поддержку, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев."Если раньше, до СВО, Москва оставляла ряд аспектов своих отношений с США за скобками украинского вопроса, то сегодня все иначе. Сейчас наша позиция такова: мы не будем обсуждать ни ядерную проблематику, ни экономику, ни что-либо еще, касающееся отношений двух стран, пока не будут решены принципиальные вопросы безопасности России, пока оказывается масштабная военная и финансовая поддержка противникам России", - сказал Тимофеев.По его мнению, от этой позиции "Москва вряд ли отступит".При этом Тимофеев добавил, что "интуитивно и рационально" избранный президент США Дональд Трамп "понимает, что из украинского кризиса надо вылезать, вопрос в том, в какой степени он готов идти на уступки".
https://ria.ru/20250116/vstrecha-1994060901.html
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сша, россия, дональд трамп
США, Россия, Дональд Трамп
Глава РСМД рассказал, до каких пор Россия не будет вести переговоры с США
Тимофеев: Россия не будет вести переговоры, пока Вашингтон поддерживает Киев