https://ria.ru/20250118/pensioner-1994385278.html

Пенсионер в Москве выкинул крупную сумму с балкона по указанию мошенников

Пенсионер в Москве выкинул крупную сумму с балкона по указанию мошенников - РИА Новости, 18.01.2025

Пенсионер в Москве выкинул крупную сумму с балкона по указанию мошенников

Пенсионер выбросил 100 тысяч долларов с балкона по указанию мошенников, убедивших его принять участие в спецоперации по поимке преступников, сообщили в... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T16:50:00+03:00

2025-01-18T16:50:00+03:00

2025-01-18T16:51:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пенсионер выбросил 100 тысяч долларов с балкона по указанию мошенников, убедивших его принять участие в спецоперации по поимке преступников, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры. Телефонный аферист позвонил 92-летнему пенсионеру по видеосвязи с использованием технологии подмены изображения и, выдавая себя за руководителя госоргана и его помощника, убедил принять участие в мнимой операции по поимке преступников, якобы совершивших преступления. "Злоумышленники под угрозой проведения обыска дома узнали у москвича о хранящихся дома 100 тысячах долларов и убедили их передать для размещения в страховой ячейке. Чтобы получить возможность распоряжаться деньгами аферист уговорил пенсионера выбросить их с балкона после условного сигнала, который рукой подал прибывший криминальный курьер. Якобы для конспирации нужно было выключить свет в квартире, а для поиска подозрительных людей и машин - взять фонарик и посветить на улицу, что пенсионер выполнил", -говорится в сообщении. Мошенники продолжили преступную схему, сообщив пенсионеру, что деньги, находящиеся на банковских вкладах жены, пытаются похитить и нужно их срочно задержать путем снятия. Для убедительности аферисты прислали через курьера финансовый документ, якобы гарантирующий возврат денег. Спустя непродолжительное время пострадавший понял, что стал жертвой обмана и обратился к правоохранителям. "Впоследствии при координирующей роли прокуратуры в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с поличным задержан 20-летний криминальный курьер, получивший вторую часть денег у пенсионера", - пояснили в ведомстве. Установление всех обстоятельств мошенничества на контроле в прокуратуре Центрального административного округа.

https://ria.ru/20250118/moshenniki-1994351437.html

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россия, москва, происшествия