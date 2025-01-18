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Пенсионер в Москве выкинул крупную сумму с балкона по указанию мошенников - РИА Новости, 18.01.2025
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16:50 18.01.2025 (обновлено: 16:51 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/pensioner-1994385278.html
Пенсионер в Москве выкинул крупную сумму с балкона по указанию мошенников
Пенсионер в Москве выкинул крупную сумму с балкона по указанию мошенников - РИА Новости, 18.01.2025
Пенсионер в Москве выкинул крупную сумму с балкона по указанию мошенников
Пенсионер выбросил 100 тысяч долларов с балкона по указанию мошенников, убедивших его принять участие в спецоперации по поимке преступников, сообщили в... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T16:50:00+03:00
2025-01-18T16:51:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пенсионер выбросил 100 тысяч долларов с балкона по указанию мошенников, убедивших его принять участие в спецоперации по поимке преступников, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры. Телефонный аферист позвонил 92-летнему пенсионеру по видеосвязи с использованием технологии подмены изображения и, выдавая себя за руководителя госоргана и его помощника, убедил принять участие в мнимой операции по поимке преступников, якобы совершивших преступления. "Злоумышленники под угрозой проведения обыска дома узнали у москвича о хранящихся дома 100 тысячах долларов и убедили их передать для размещения в страховой ячейке. Чтобы получить возможность распоряжаться деньгами аферист уговорил пенсионера выбросить их с балкона после условного сигнала, который рукой подал прибывший криминальный курьер. Якобы для конспирации нужно было выключить свет в квартире, а для поиска подозрительных людей и машин - взять фонарик и посветить на улицу, что пенсионер выполнил", -говорится в сообщении. Мошенники продолжили преступную схему, сообщив пенсионеру, что деньги, находящиеся на банковских вкладах жены, пытаются похитить и нужно их срочно задержать путем снятия. Для убедительности аферисты прислали через курьера финансовый документ, якобы гарантирующий возврат денег. Спустя непродолжительное время пострадавший понял, что стал жертвой обмана и обратился к правоохранителям. "Впоследствии при координирующей роли прокуратуры в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с поличным задержан 20-летний криминальный курьер, получивший вторую часть денег у пенсионера", - пояснили в ведомстве. Установление всех обстоятельств мошенничества на контроле в прокуратуре Центрального административного округа.
https://ria.ru/20250118/moshenniki-1994351437.html
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россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Пенсионер в Москве выкинул крупную сумму с балкона по указанию мошенников

Прокуратура: мошенники убедили пенсионера Москве выкинуть с балкона $100 тысяч

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пенсионер выбросил 100 тысяч долларов с балкона по указанию мошенников, убедивших его принять участие в спецоперации по поимке преступников, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Телефонный аферист позвонил 92-летнему пенсионеру по видеосвязи с использованием технологии подмены изображения и, выдавая себя за руководителя госоргана и его помощника, убедил принять участие в мнимой операции по поимке преступников, якобы совершивших преступления.
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"Злоумышленники под угрозой проведения обыска дома узнали у москвича о хранящихся дома 100 тысячах долларов и убедили их передать для размещения в страховой ячейке. Чтобы получить возможность распоряжаться деньгами аферист уговорил пенсионера выбросить их с балкона после условного сигнала, который рукой подал прибывший криминальный курьер. Якобы для конспирации нужно было выключить свет в квартире, а для поиска подозрительных людей и машин - взять фонарик и посветить на улицу, что пенсионер выполнил", -говорится в сообщении.
Мошенники продолжили преступную схему, сообщив пенсионеру, что деньги, находящиеся на банковских вкладах жены, пытаются похитить и нужно их срочно задержать путем снятия. Для убедительности аферисты прислали через курьера финансовый документ, якобы гарантирующий возврат денег. Спустя непродолжительное время пострадавший понял, что стал жертвой обмана и обратился к правоохранителям.
"Впоследствии при координирующей роли прокуратуры в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с поличным задержан 20-летний криминальный курьер, получивший вторую часть денег у пенсионера", - пояснили в ведомстве.
Установление всех обстоятельств мошенничества на контроле в прокуратуре Центрального административного округа.
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