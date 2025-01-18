https://ria.ru/20250118/pensii-1994347366.html
Правительство выделило средства на выплату пенсий жителям новых регионов
Правительство выделило средства на выплату пенсий жителям новых регионов - РИА Новости, 18.01.2025
Правительство выделило средства на выплату пенсий жителям новых регионов
Правительство выделило более шести миллиардов рублей на выплату жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей пенсий за... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T10:59:00+03:00
2025-01-18T10:59:00+03:00
2025-01-18T11:31:00+03:00
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
общество
запорожская область
херсонская область
правительство рф
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Правительство выделило более шести миллиардов рублей на выплату жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей пенсий за первый квартал, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Свыше шести миллиардов рублей будет направлено на пенсионное обеспечение граждан, проживающих в новых регионах. <…> Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете. С их помощью будут обеспечены выплаты пенсий в I квартале 2025 года, назначенных по региональному законодательству", — пояснила пресс-служба правительства.Эти деньги выделят за счет перераспределения средств, зарезервированных в федеральном бюджете. Их направят Минстрою на предоставление соответствующих дотаций региональным бюджетам. Из общей суммы регионы получат:ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали российскими регионами в конце сентября 2022 года по итогам референдумов, большинство участников которых проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы четырех регионов подписали в Кремле соглашения о принятии новых территорий в состав России.
https://ria.ru/20250113/pensiya-1727617636.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество, запорожская область, херсонская область , правительство рф
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Общество, Запорожская область, Херсонская область , Правительство РФ
Правительство выделило средства на выплату пенсий жителям новых регионов
Правительство направит 6 млрд рублей на выплату пенсий жителям новых регионов