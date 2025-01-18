https://ria.ru/20250118/pensii-1994347366.html

Правительство выделило средства на выплату пенсий жителям новых регионов

Правительство выделило средства на выплату пенсий жителям новых регионов - РИА Новости, 18.01.2025

Правительство выделило средства на выплату пенсий жителям новых регионов

Правительство выделило более шести миллиардов рублей на выплату жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей пенсий за... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T10:59:00+03:00

2025-01-18T10:59:00+03:00

2025-01-18T11:31:00+03:00

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

общество

запорожская область

херсонская область

правительство рф

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Правительство выделило более шести миллиардов рублей на выплату жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей пенсий за первый квартал, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Свыше шести миллиардов рублей будет направлено на пенсионное обеспечение граждан, проживающих в новых регионах. <…> Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете. С их помощью будут обеспечены выплаты пенсий в I квартале 2025 года, назначенных по региональному законодательству", — пояснила пресс-служба правительства.Эти деньги выделят за счет перераспределения средств, зарезервированных в федеральном бюджете. Их направят Минстрою на предоставление соответствующих дотаций региональным бюджетам. Из общей суммы регионы получат:ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали российскими регионами в конце сентября 2022 года по итогам референдумов, большинство участников которых проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы четырех регионов подписали в Кремле соглашения о принятии новых территорий в состав России.

https://ria.ru/20250113/pensiya-1727617636.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество, запорожская область, херсонская область , правительство рф