https://ria.ru/20250118/panchenko-1994381017.html

На Украине назвали главную цель Запада после слов Орбана о конфликте

На Украине назвали главную цель Запада после слов Орбана о конфликте - РИА Новости, 18.01.2025

На Украине назвали главную цель Запада после слов Орбана о конфликте

Украинская журналистка Диана Панченко обвинила Запад в затягивании конфликта. Об этом она написала в соцсети X.Так она отреагировала на заявление главы... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T16:00:00+03:00

2025-01-18T16:00:00+03:00

2025-01-18T16:00:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко обвинила Запад в затягивании конфликта. Об этом она написала в соцсети X.Так она отреагировала на заявление главы венгерского правительства Виктора Орбана о том, что Украины не существовало бы без западных денег, а от ее экономики остались руины."Запад финансирует ее только для ведения войны. Все, что ему нужно от Украины, — это способность воевать", — говорится в публикации. На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами.

https://ria.ru/20250118/malinen-1994342134.html

https://ria.ru/20250118/zelenskiy-1994334929.html

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