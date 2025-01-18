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На Украине назвали главную цель Запада после слов Орбана о конфликте - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/panchenko-1994381017.html
На Украине назвали главную цель Запада после слов Орбана о конфликте
На Украине назвали главную цель Запада после слов Орбана о конфликте - РИА Новости, 18.01.2025
На Украине назвали главную цель Запада после слов Орбана о конфликте
Украинская журналистка Диана Панченко обвинила Запад в затягивании конфликта. Об этом она написала в соцсети X.Так она отреагировала на заявление главы... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T16:00:00+03:00
2025-01-18T16:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
виктор орбан
киев
европа
евросоюз
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко обвинила Запад в затягивании конфликта. Об этом она написала в соцсети X.Так она отреагировала на заявление главы венгерского правительства Виктора Орбана о том, что Украины не существовало бы без западных денег, а от ее экономики остались руины."Запад финансирует ее только для ведения войны. Все, что ему нужно от Украины, — это способность воевать", — говорится в публикации. На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами.
https://ria.ru/20250118/malinen-1994342134.html
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в мире, украина, виктор орбан, киев, европа, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виктор Орбан, Киев, Европа, Евросоюз
На Украине назвали главную цель Запада после слов Орбана о конфликте

Журналистка Панченко обвинила Запад в затягивании конфликта на Украине

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко обвинила Запад в затягивании конфликта. Об этом она написала в соцсети X.

Так она отреагировала на заявление главы венгерского правительства Виктора Орбана о том, что Украины не существовало бы без западных денег, а от ее экономики остались руины.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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"Запад финансирует ее только для ведения войны. Все, что ему нужно от Украины, — это способность воевать", — говорится в публикации.

На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВиктор ОрбанКиевЕвропаЕвросоюз
 
 
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