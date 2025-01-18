На Украине назвали главную цель Запада после слов Орбана о конфликте
Журналистка Панченко обвинила Запад в затягивании конфликта на Украине
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко обвинила Запад в затягивании конфликта. Об этом она написала в соцсети X.
Так она отреагировала на заявление главы венгерского правительства Виктора Орбана о том, что Украины не существовало бы без западных денег, а от ее экономики остались руины.
Так она отреагировала на заявление главы венгерского правительства Виктора Орбана о том, что Украины не существовало бы без западных денег, а от ее экономики остались руины.
"Запад финансирует ее только для ведения войны. Все, что ему нужно от Украины, — это способность воевать", — говорится в публикации.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами.