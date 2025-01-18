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В Великобритании сделали заявление о России после визита Стармера в Киев

В Великобритании сделали заявление о России после визита Стармера в Киев - РИА Новости, 18.01.2025

В Великобритании сделали заявление о России после визита Стармера в Киев

Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен призвал власти наладить отношения с Россией. Об этом он написал в соцсети X. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T09:10:00+03:00

2025-01-18T09:10:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен призвал власти наладить отношения с Россией. Об этом он написал в соцсети X."Стармер действует в интересах глобалистов и вопреки интересам британского народа. Великобритания должна стремиться к восстановлению хороших отношений с Россией", — заявил политик.В четверг премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл с визитом на Украину, в рамках которого был подписан договор о столетнем партнерстве между странами. Он содержит пункт о планах стран углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Москва резко осудила планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море.Российское посольство в Лондоне отметило, что новые заявления британских властей свидетельствуют о провокационных замыслах Великобритании, которые грозят очередными витками эскалации.

https://ria.ru/20250118/gagin-1994320167.html

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в мире, украина, великобритания, россия, кир стармер