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Академик объяснил, опасно ли купаться в Черном море после крушения танкеров - РИА Новости, 18.01.2025
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04:12 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/opasnost-1994326430.html
Академик объяснил, опасно ли купаться в Черном море после крушения танкеров
Академик объяснил, опасно ли купаться в Черном море после крушения танкеров - РИА Новости, 18.01.2025
Академик объяснил, опасно ли купаться в Черном море после крушения танкеров
Контакт с разлившимся в Черном море мазутом во время купания может быть опасным. Об этом предупредил бывший министр экологии, главный редактор журнала РАН... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T04:12:00+03:00
2025-01-18T04:12:00+03:00
происшествия
черное море
керченский пролив
краснодарский край
виктор данилов-данильян
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Контакт с разлившимся в Черном море мазутом во время купания может быть опасным. Об этом предупредил бывший министр экологии, главный редактор журнала РАН "Водные ресурсы" Виктор Данилов-Данильян в беседе с РБК."Если сразу не обработать кожу, может быть и ожог, и аллергические проявления, и даже экзема может развиваться", — сказал он.При этом эксперт отметил, что купаться в море не запрещается, так как мазут не растворяется в воде и не образует эмульсий, в отличие от бензина и керосина.По словам экс-министра, с морского дна убирать сгустки мазута не имеет смысла — они не собраны в очаги и не покрывают дно сплошным слоем. В этом случае лучше следить за темпами выбросов мазута на сушу, считает академик."Поэтому, если где-то что-то на расстоянии 100, 200, 300 метров от берега, редкое, плавает, какие-то отдельные сгустки, то это не мешает купаться, во всяком случае, до буйков", — уточнил Данилов-Данильян.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
https://ria.ru/20250113/ptitsy-1993407438.html
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черное море
керченский пролив
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происшествия, черное море, керченский пролив, краснодарский край, виктор данилов-данильян
Происшествия, Черное море, Керченский пролив, Краснодарский край, Виктор Данилов-Данильян
Академик объяснил, опасно ли купаться в Черном море после крушения танкеров

Академик Данилов-Данилян: контакт кожи с мазутом чреват ожогами и экземой

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Контакт с разлившимся в Черном море мазутом во время купания может быть опасным. Об этом предупредил бывший министр экологии, главный редактор журнала РАН "Водные ресурсы" Виктор Данилов-Данильян в беседе с РБК.
«
"Если сразу не обработать кожу, может быть и ожог, и аллергические проявления, и даже экзема может развиваться", — сказал он.
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При этом эксперт отметил, что купаться в море не запрещается, так как мазут не растворяется в воде и не образует эмульсий, в отличие от бензина и керосина.
По словам экс-министра, с морского дна убирать сгустки мазута не имеет смысла — они не собраны в очаги и не покрывают дно сплошным слоем. В этом случае лучше следить за темпами выбросов мазута на сушу, считает академик.
"Поэтому, если где-то что-то на расстоянии 100, 200, 300 метров от берега, редкое, плавает, какие-то отдельные сгустки, то это не мешает купаться, во всяком случае, до буйков", — уточнил Данилов-Данильян.
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На Кубани завершили вывоз загрязненного мазутом песка с пляжей
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В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.
Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
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ПроисшествияЧерное мореКерченский проливКраснодарский крайВиктор Данилов-Данильян
 
 
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