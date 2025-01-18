https://ria.ru/20250118/opasnost-1994326430.html

Академик объяснил, опасно ли купаться в Черном море после крушения танкеров

Академик объяснил, опасно ли купаться в Черном море после крушения танкеров - РИА Новости, 18.01.2025

Академик объяснил, опасно ли купаться в Черном море после крушения танкеров

Контакт с разлившимся в Черном море мазутом во время купания может быть опасным. Об этом предупредил бывший министр экологии, главный редактор журнала РАН... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T04:12:00+03:00

2025-01-18T04:12:00+03:00

2025-01-18T04:12:00+03:00

происшествия

черное море

керченский пролив

краснодарский край

виктор данилов-данильян

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Контакт с разлившимся в Черном море мазутом во время купания может быть опасным. Об этом предупредил бывший министр экологии, главный редактор журнала РАН "Водные ресурсы" Виктор Данилов-Данильян в беседе с РБК."Если сразу не обработать кожу, может быть и ожог, и аллергические проявления, и даже экзема может развиваться", — сказал он.При этом эксперт отметил, что купаться в море не запрещается, так как мазут не растворяется в воде и не образует эмульсий, в отличие от бензина и керосина.По словам экс-министра, с морского дна убирать сгустки мазута не имеет смысла — они не собраны в очаги и не покрывают дно сплошным слоем. В этом случае лучше следить за темпами выбросов мазута на сушу, считает академик."Поэтому, если где-то что-то на расстоянии 100, 200, 300 метров от берега, редкое, плавает, какие-то отдельные сгустки, то это не мешает купаться, во всяком случае, до буйков", — уточнил Данилов-Данильян.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20250113/ptitsy-1993407438.html

https://ria.ru/20250116/mazut-1994097150.html

https://ria.ru/20250116/volontery-1994083703.html

черное море

керченский пролив

краснодарский край

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происшествия, черное море, керченский пролив, краснодарский край, виктор данилов-данильян