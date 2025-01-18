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Жителям белгородского приграничья раздали более десяти тысяч огнетушителей
Жителям белгородского приграничья раздали более десяти тысяч огнетушителей - РИА Новости, 18.01.2025
Жителям белгородского приграничья раздали более десяти тысяч огнетушителей
Более 10 тысяч огнетушителей раздали жителям приграничных районов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T06:33:00+03:00
2025-01-18T06:33:00+03:00
2025-01-18T08:24:00+03:00
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белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 10 тысяч огнетушителей раздали жителям приграничных районов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, недавно Центробанк передал области 500 огнетушителей, которые передадут жителям приграничных муниципалитетов. "Напомню, с лета 2024 года, в тот период, когда села подвергаются массированным обстрелам, когда пожарная техника не может выехать на тушение, на ликвидацию последствий обстрелов, тогда приняли решение раздавать средства пожаротушения самим жителям. Уже более 10 тысяч огнетушителей раздали, в резерве находятся еще порядка трех тысяч", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
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белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Жителям белгородского приграничья раздали более десяти тысяч огнетушителей
Гладков: жителям белгородского приграничья раздали более 10 тысяч огнетушителей