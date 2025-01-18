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Жителям белгородского приграничья раздали более десяти тысяч огнетушителей

Жителям белгородского приграничья раздали более десяти тысяч огнетушителей - РИА Новости, 18.01.2025

Жителям белгородского приграничья раздали более десяти тысяч огнетушителей

Более 10 тысяч огнетушителей раздали жителям приграничных районов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T06:33:00+03:00

2025-01-18T06:33:00+03:00

2025-01-18T08:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 10 тысяч огнетушителей раздали жителям приграничных районов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, недавно Центробанк передал области 500 огнетушителей, которые передадут жителям приграничных муниципалитетов. "Напомню, с лета 2024 года, в тот период, когда села подвергаются массированным обстрелам, когда пожарная техника не может выехать на тушение, на ликвидацию последствий обстрелов, тогда приняли решение раздавать средства пожаротушения самим жителям. Уже более 10 тысяч огнетушителей раздали, в резерве находятся еще порядка трех тысяч", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250117/doma-1994148185.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков