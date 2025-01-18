Россия и ОАЭ парафировали соглашение об избежании двойного налогообложения
Соглашение о двойном налогообложении между РФ и ОАЭ вступит в силу в 2026 году
© Екатерина ЧесноковаОтель Бурдж Аль-Араб в Дубае
© Екатерина Чеснокова
Отель Бурдж Аль-Араб в Дубае. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия и ОАЭ парафировали проект соглашения об избежании двойного налогообложения, стороны договорились предпринять все возможные усилия, чтобы соглашение вступило в силу с 2026 года, сообщается на сайте Минфина РФ.
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"В Дубае завершился финальный раунд переговоров между делегациями министерств финансов России и ОАЭ, по результатам которого был парафирован проект нового соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и предотвращения уклонения от налогообложения", - говорится в материалах на сайте.
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"Стороны договорились о скорейшем выходе на подписание соглашения, а также заверили друг друга, что будут предприняты все возможные усилия, чтобы соглашение вступило в силу с 1 января 2026 года", - отмечается там.
С российской стороны документ парафирован статс-секретарем – заместителем министра финансов Алексеем Сазановым, со стороны ОАЭ – заместителем министра финансов Юнисом Хаджи Аль Хури, сообщили в Минфине. "Новое соглашение будет охватывать помимо государственных компаний и структур также частный бизнес и физических лиц", - поясняется в сообщении ведомства.
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Там подчеркнули, что этот шаг подчеркивает приверженность стран к укреплению экономического и налогового сотрудничества, стимулированию торговли и взаимных инвестиций с помощью создания благоприятной среды для работы бизнеса и граждан.
"Взаимодействие России и ОАЭ расширяется с каждым днем, охватывая различные сферы - экономику, финансовый сектор, торговлю. Соглашение об избежании двойного налогообложения станет еще одним этапом в этой работе теперь и в налоговой сфере. Мы провели несколько раундов переговоров с партнерами из Арабских Эмиратов и достигли договоренностей по условиям соглашения, которые устраивают обе стороны и будут стимулировать рост экономического сотрудничества между нашими странами. Хотел бы отметить дружеский диалог, который сложился с коллегами, что позволило нам достичь результата", – подвел итоги переговоров Сазанов, его слова приводятся в материалах Минфина.
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