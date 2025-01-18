https://ria.ru/20250118/oae-1994405079.html

Россия и ОАЭ парафировали соглашение об избежании двойного налогообложения

Россия и ОАЭ парафировали соглашение об избежании двойного налогообложения - РИА Новости, 18.01.2025

Россия и ОАЭ парафировали соглашение об избежании двойного налогообложения

Россия и ОАЭ парафировали проект соглашения об избежании двойного налогообложения, стороны договорились предпринять все возможные усилия, чтобы соглашение... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T20:24:00+03:00

2025-01-18T20:24:00+03:00

2025-01-18T20:41:00+03:00

экономика

россия

оаэ

дубай

алексей сазанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия и ОАЭ парафировали проект соглашения об избежании двойного налогообложения, стороны договорились предпринять все возможные усилия, чтобы соглашение вступило в силу с 2026 года, сообщается на сайте Минфина РФ. "В Дубае завершился финальный раунд переговоров между делегациями министерств финансов России и ОАЭ, по результатам которого был парафирован проект нового соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и предотвращения уклонения от налогообложения", - говорится в материалах на сайте. "Стороны договорились о скорейшем выходе на подписание соглашения, а также заверили друг друга, что будут предприняты все возможные усилия, чтобы соглашение вступило в силу с 1 января 2026 года", - отмечается там. С российской стороны документ парафирован статс-секретарем – заместителем министра финансов Алексеем Сазановым, со стороны ОАЭ – заместителем министра финансов Юнисом Хаджи Аль Хури, сообщили в Минфине. "Новое соглашение будет охватывать помимо государственных компаний и структур также частный бизнес и физических лиц", - поясняется в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что этот шаг подчеркивает приверженность стран к укреплению экономического и налогового сотрудничества, стимулированию торговли и взаимных инвестиций с помощью создания благоприятной среды для работы бизнеса и граждан. "Взаимодействие России и ОАЭ расширяется с каждым днем, охватывая различные сферы - экономику, финансовый сектор, торговлю. Соглашение об избежании двойного налогообложения станет еще одним этапом в этой работе теперь и в налоговой сфере. Мы провели несколько раундов переговоров с партнерами из Арабских Эмиратов и достигли договоренностей по условиям соглашения, которые устраивают обе стороны и будут стимулировать рост экономического сотрудничества между нашими странами. Хотел бы отметить дружеский диалог, который сложился с коллегами, что позволило нам достичь результата", – подвел итоги переговоров Сазанов, его слова приводятся в материалах Минфина.

https://ria.ru/20241029/shoygu-1980714591.html

https://ria.ru/20241205/rets-1987495569.html

https://ria.ru/20241115/mid-1984092586.html

россия

оаэ

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экономика, россия, оаэ, дубай, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии)