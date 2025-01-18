https://ria.ru/20250118/nozh-1994396273.html

Одного человека ранили в результате теракта с ножом в Тель-Авиве

Одного человека ранили в результате теракта с ножом в Тель-Авиве - РИА Новости, 18.01.2025

Одного человека ранили в результате теракта с ножом в Тель-Авиве

Один человек был тяжело ранен в результате нападения с ножом в Тель-Авиве в субботу вечером, нападавший был нейтрализован на месте, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T18:48:00+03:00

2025-01-18T18:48:00+03:00

2025-01-18T18:48:00+03:00

в мире

тель-авив

израиль

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978876539_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c559a28b6ef3d4ee7175d65ec9bfc9ec.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 янв - РИА Новости. Один человек был тяжело ранен в результате нападения с ножом в Тель-Авиве в субботу вечером, нападавший был нейтрализован на месте, сообщила пресс-служба полиции Израиля, которая квалифицировала нападение как теракт. "Предварительное расследование установило, что террорист, вооруженный ножом, приблизился к ресторану на улице Левонтин и нанес, по данным медиков, тяжелое ножевое ранение гражданскому, который был доставлен в медицинский центр для лечения", - говорится в сообщении. Уточняется, что нападавший был нейтрализован на месте прохожим, имевшим оружие. Командующий Тель-Авивским округом полиции Хаим Саргароф проводит оценку ситуации с другими командирами на месте теракта.

https://ria.ru/20241001/terakt-1975815457.html

тель-авив

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тель-авив, израиль, происшествия