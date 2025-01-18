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Одного человека ранили в результате теракта с ножом в Тель-Авиве
Одного человека ранили в результате теракта с ножом в Тель-Авиве - РИА Новости, 18.01.2025
Одного человека ранили в результате теракта с ножом в Тель-Авиве
Один человек был тяжело ранен в результате нападения с ножом в Тель-Авиве в субботу вечером, нападавший был нейтрализован на месте, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T18:48:00+03:00
2025-01-18T18:48:00+03:00
2025-01-18T18:48:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 янв - РИА Новости. Один человек был тяжело ранен в результате нападения с ножом в Тель-Авиве в субботу вечером, нападавший был нейтрализован на месте, сообщила пресс-служба полиции Израиля, которая квалифицировала нападение как теракт. "Предварительное расследование установило, что террорист, вооруженный ножом, приблизился к ресторану на улице Левонтин и нанес, по данным медиков, тяжелое ножевое ранение гражданскому, который был доставлен в медицинский центр для лечения", - говорится в сообщении. Уточняется, что нападавший был нейтрализован на месте прохожим, имевшим оружие. Командующий Тель-Авивским округом полиции Хаим Саргароф проводит оценку ситуации с другими командирами на месте теракта.
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в мире, тель-авив, израиль, происшествия
В мире, Тель-Авив, Израиль, Происшествия
Одного человека ранили в результате теракта с ножом в Тель-Авиве
Полиция Тель-Авива квалифицировала нападение с ножом как теракт