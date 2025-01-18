У учеников закрытой из-за инфекции саратовской школы выявили норовирус
Норовирус выявили у 16 учащихся средней школы города Маркс в Саратовской области
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста. Архивное фото
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САРАТОВ, 18 янв — РИА Новости. Норовирус выявлен у 16 учащихся средней школы города Маркса в Саратовской области, работу которой приостановил Роспотребнадзор из-за выявленных случаев кишечной инфекции, сообщил глава Марксовского района Дмитрий Романов в Telegram-канале.
Ранее управление Роспотребнадзора по области сообщило, что ведомство с 16 января приостановило очные занятия в средней школе №3 в Марксе из-за выявленных случаев острой кишечной инфекции среди учащихся. В ходе эпидрасследования у контактных и персонала учреждения обнаружена РНК норовируса второго генотипа.
"По информации Марксовской районной больницы, у первых обратившихся был установлен предварительный диагноз ОРВИ, но в результате обследования и получения лабораторных анализов у 16 детей выявлен норовирус. У всех детей заболевание протекает в легкой форме. Тяжелых случаев нет. Лечение назначено на семь дней... Течение норовирусной инфекции у детей проводится амбулаторно или в стационаре. У шести детей, находящихся на стационарном лечении в детском отделении районной больницы, состояние удовлетворительное, анализы в норме, норовирус не подтвердился", - написал Романов.
Он уточнил, что работа школы временно приостановлена до 23 января.
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