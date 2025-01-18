Рейтинг@Mail.ru
У учеников закрытой из-за инфекции саратовской школы выявили норовирус - РИА Новости, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/norovirus-1994383528.html
У учеников закрытой из-за инфекции саратовской школы выявили норовирус
У учеников закрытой из-за инфекции саратовской школы выявили норовирус - РИА Новости, 18.01.2025
У учеников закрытой из-за инфекции саратовской школы выявили норовирус
Норовирус выявлен у 16 учащихся средней школы города Маркса в Саратовской области, работу которой приостановил Роспотребнадзор из-за выявленных случаев кишечной РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T16:34:00+03:00
2025-01-18T16:34:00+03:00
здоровье - общество
маркс
саратовская область
марксовский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584976654_0:45:3077:1776_1920x0_80_0_0_04db553eb056f5a723b0d937b5ae4c87.jpg
САРАТОВ, 18 янв — РИА Новости. Норовирус выявлен у 16 учащихся средней школы города Маркса в Саратовской области, работу которой приостановил Роспотребнадзор из-за выявленных случаев кишечной инфекции, сообщил глава Марксовского района Дмитрий Романов в Telegram-канале. Ранее управление Роспотребнадзора по области сообщило, что ведомство с 16 января приостановило очные занятия в средней школе №3 в Марксе из-за выявленных случаев острой кишечной инфекции среди учащихся. В ходе эпидрасследования у контактных и персонала учреждения обнаружена РНК норовируса второго генотипа. "По информации Марксовской районной больницы, у первых обратившихся был установлен предварительный диагноз ОРВИ, но в результате обследования и получения лабораторных анализов у 16 детей выявлен норовирус. У всех детей заболевание протекает в легкой форме. Тяжелых случаев нет. Лечение назначено на семь дней... Течение норовирусной инфекции у детей проводится амбулаторно или в стационаре. У шести детей, находящихся на стационарном лечении в детском отделении районной больницы, состояние удовлетворительное, анализы в норме, норовирус не подтвердился", - написал Романов. Он уточнил, что работа школы временно приостановлена до 23 января.
https://ria.ru/20241122/otravlenie-1985263512.html
маркс
саратовская область
марксовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584976654_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_ce32b0950818409d49185ca31358e013.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, маркс, саратовская область, марксовский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Маркс, Саратовская область, Марксовский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
У учеников закрытой из-за инфекции саратовской школы выявили норовирус

Норовирус выявили у 16 учащихся средней школы города Маркс в Саратовской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 18 янв — РИА Новости. Норовирус выявлен у 16 учащихся средней школы города Маркса в Саратовской области, работу которой приостановил Роспотребнадзор из-за выявленных случаев кишечной инфекции, сообщил глава Марксовского района Дмитрий Романов в Telegram-канале.
Ранее управление Роспотребнадзора по области сообщило, что ведомство с 16 января приостановило очные занятия в средней школе №3 в Марксе из-за выявленных случаев острой кишечной инфекции среди учащихся. В ходе эпидрасследования у контактных и персонала учреждения обнаружена РНК норовируса второго генотипа.
"По информации Марксовской районной больницы, у первых обратившихся был установлен предварительный диагноз ОРВИ, но в результате обследования и получения лабораторных анализов у 16 детей выявлен норовирус. У всех детей заболевание протекает в легкой форме. Тяжелых случаев нет. Лечение назначено на семь дней... Течение норовирусной инфекции у детей проводится амбулаторно или в стационаре. У шести детей, находящихся на стационарном лечении в детском отделении районной больницы, состояние удовлетворительное, анализы в норме, норовирус не подтвердился", - написал Романов.
Он уточнил, что работа школы временно приостановлена до 23 января.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Причиной заболевания детей в Чувашии стал норовирус
22 ноября 2024, 18:59
 
Здоровье - ОбществоМарксСаратовская областьМарксовский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала