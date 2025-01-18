https://ria.ru/20250118/norovirus-1994383528.html

У учеников закрытой из-за инфекции саратовской школы выявили норовирус

У учеников закрытой из-за инфекции саратовской школы выявили норовирус - РИА Новости, 18.01.2025

У учеников закрытой из-за инфекции саратовской школы выявили норовирус

Норовирус выявлен у 16 учащихся средней школы города Маркса в Саратовской области, работу которой приостановил Роспотребнадзор из-за выявленных случаев кишечной РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T16:34:00+03:00

2025-01-18T16:34:00+03:00

2025-01-18T16:34:00+03:00

здоровье - общество

маркс

саратовская область

марксовский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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САРАТОВ, 18 янв — РИА Новости. Норовирус выявлен у 16 учащихся средней школы города Маркса в Саратовской области, работу которой приостановил Роспотребнадзор из-за выявленных случаев кишечной инфекции, сообщил глава Марксовского района Дмитрий Романов в Telegram-канале. Ранее управление Роспотребнадзора по области сообщило, что ведомство с 16 января приостановило очные занятия в средней школе №3 в Марксе из-за выявленных случаев острой кишечной инфекции среди учащихся. В ходе эпидрасследования у контактных и персонала учреждения обнаружена РНК норовируса второго генотипа. "По информации Марксовской районной больницы, у первых обратившихся был установлен предварительный диагноз ОРВИ, но в результате обследования и получения лабораторных анализов у 16 детей выявлен норовирус. У всех детей заболевание протекает в легкой форме. Тяжелых случаев нет. Лечение назначено на семь дней... Течение норовирусной инфекции у детей проводится амбулаторно или в стационаре. У шести детей, находящихся на стационарном лечении в детском отделении районной больницы, состояние удовлетворительное, анализы в норме, норовирус не подтвердился", - написал Романов. Он уточнил, что работа школы временно приостановлена до 23 января.

https://ria.ru/20241122/otravlenie-1985263512.html

маркс

саратовская область

марксовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, маркс, саратовская область, марксовский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)