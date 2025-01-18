https://ria.ru/20250118/nato-1994368660.html

Корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря, пишут СМИ

Корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2025

Корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря, пишут СМИ

Военные корабли НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря в рамках миссии "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) якобы для повышения осведомлённости... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T14:33:00+03:00

2025-01-18T14:33:00+03:00

2025-01-18T14:33:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Военные корабли НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря в рамках миссии "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) якобы для повышения осведомлённости альянса на Балтике, сообщает телерадиокомпания ERR. Во вторник, 14 января, в Хельсинки прошел саммит стран НАТО Балтийского региона с участием генсека альянса Марка Рютте. В совместном заявлении по итогам саммита говорится, что НАТО начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая, как утверждается, повысит ситуационную осведомленность" альянса на Балтике. В заявлении при этом не сказано, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто в Балтийском море. Миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование ОВС НАТО в Монсе. "Военные корабли НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря в рамках операции "Балтийский страж". Часть кораблей встала на якорь в Минной гавани Таллина. В Таллине бросили якорь два корабля НАТО, принимающие участие в патрулировании Балтийского моря... Фрегат королевского флота Нидерландов "Тромп" возглавляет эту эскадру", - говорится в сообщении. По данным телерадиокомпании, большую роль в этой миссии играет сотрудничество военно-морских сил Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши, Литвы и Латвии. При этом, как отмечается, на борту фрегата "Тромп" есть вертолёт, который может вести наблюдение с моря, а также в миссии участвует гидролокационное судно, которое может следить за происходящем на дне моря, в том числе инспектировать подводную инфраструктуру. "Мы следим за ситуацией, и если произойдёт что-то странное, то будем готовы реагировать", - приводит слова коммодора ВМС Нидерландов Арьена Варнаара телерадиокомпания. Как отмечает ERR, несмотря на то, что корабли выполняют задачу патрулирования, нужно учитывать, что они являются частью боевой группы НАТО, которая "при необходимости может применить силу". Глава финского МИД Элина Валтонен ранее сообщила, что НАТО направит в Балтийское море два корабля для мониторинга инфраструктуры. Премьер Швеции позднее заявил, что его страна отправит три корабля и один самолет для морского и воздушного наблюдения в рамках миссии альянса. Телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники указывал, что НАТО задействует до десяти кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике. Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе.

https://ria.ru/20250117/ucheniya-1993890686.html

https://ria.ru/20250116/nato-1993990461.html

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в мире, балтийское море, финляндия, нато, эстония