Германия может развернуть в НАТО еще пять бригад, заявили в Минобороны ФРГ
Писториус: Германия может развернуть в НАТО еще пять бригад с 25 тысячами солдат
© AP Photo / Gregor FischerМинистр обороны Германии Борис Писториус на полигоне немецких вооруженных сил Бундесвера
© AP Photo / Gregor Fischer
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Германия может развернуть в рамках НАТО ещё пять бригад, общая численность которых составит 25 тысяч человек, заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung министр обороны ФРГ Борис Писториус.
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"Одной только Германии по возможности надо будет предоставить НАТО пять дополнительных бригад с 25 тысячами солдат - плюс соответствующее вооружение. Подробности пока ещё не определены", - сказал Писториус.
Министр подчеркнул, что это будет стоить много миллиардов евро, поэтому со временем речь будет идти уже о тратах на оборону в размере 3% от ВВП, а не 2% как сейчас.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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