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Германия может развернуть в НАТО еще пять бригад, заявили в Минобороны ФРГ - РИА Новости, 18.01.2025
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14:03 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/nato-1994366027.html
Германия может развернуть в НАТО еще пять бригад, заявили в Минобороны ФРГ
Германия может развернуть в НАТО еще пять бригад, заявили в Минобороны ФРГ - РИА Новости, 18.01.2025
Германия может развернуть в НАТО еще пять бригад, заявили в Минобороны ФРГ
Германия может развернуть в рамках НАТО ещё пять бригад, общая численность которых составит 25 тысяч человек, заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T14:03:00+03:00
2025-01-18T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Германия может развернуть в рамках НАТО ещё пять бригад, общая численность которых составит 25 тысяч человек, заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung министр обороны ФРГ Борис Писториус. "Одной только Германии по возможности надо будет предоставить НАТО пять дополнительных бригад с 25 тысячами солдат - плюс соответствующее вооружение. Подробности пока ещё не определены", - сказал Писториус. Министр подчеркнул, что это будет стоить много миллиардов евро, поэтому со временем речь будет идти уже о тратах на оборону в размере 3% от ВВП, а не 2% как сейчас. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250118/nato-1994365394.html
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россия, германия, москва, борис писториус, дмитрий песков, нато
Россия, Германия, Москва, Борис Писториус, Дмитрий Песков, НАТО
Германия может развернуть в НАТО еще пять бригад, заявили в Минобороны ФРГ

Писториус: Германия может развернуть в НАТО еще пять бригад с 25 тысячами солдат

© AP Photo / Gregor FischerМинистр обороны Германии Борис Писториус на полигоне немецких вооруженных сил Бундесвера
Министр обороны Германии Борис Писториус на полигоне немецких вооруженных сил Бундесвера - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Gregor Fischer
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Германия может развернуть в рамках НАТО ещё пять бригад, общая численность которых составит 25 тысяч человек, заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung министр обороны ФРГ Борис Писториус.
«
"Одной только Германии по возможности надо будет предоставить НАТО пять дополнительных бригад с 25 тысячами солдат - плюс соответствующее вооружение. Подробности пока ещё не определены", - сказал Писториус.
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Министр подчеркнул, что это будет стоить много миллиардов евро, поэтому со временем речь будет идти уже о тратах на оборону в размере 3% от ВВП, а не 2% как сейчас.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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