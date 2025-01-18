https://ria.ru/20250118/nato-1994366027.html

Германия может развернуть в НАТО еще пять бригад, заявили в Минобороны ФРГ

Германия может развернуть в НАТО еще пять бригад, заявили в Минобороны ФРГ - РИА Новости, 18.01.2025

Германия может развернуть в НАТО еще пять бригад, заявили в Минобороны ФРГ

Германия может развернуть в рамках НАТО ещё пять бригад, общая численность которых составит 25 тысяч человек, заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T14:03:00+03:00

2025-01-18T14:03:00+03:00

2025-01-18T14:03:00+03:00

россия

германия

москва

борис писториус

дмитрий песков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930864957_0:0:2869:1614_1920x0_80_0_0_3e73c7986c068158d7ebfef5622374b3.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Германия может развернуть в рамках НАТО ещё пять бригад, общая численность которых составит 25 тысяч человек, заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung министр обороны ФРГ Борис Писториус. "Одной только Германии по возможности надо будет предоставить НАТО пять дополнительных бригад с 25 тысячами солдат - плюс соответствующее вооружение. Подробности пока ещё не определены", - сказал Писториус. Министр подчеркнул, что это будет стоить много миллиардов евро, поэтому со временем речь будет идти уже о тратах на оборону в размере 3% от ВВП, а не 2% как сейчас. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250118/nato-1994365394.html

https://ria.ru/20241222/pistorius-1990704081.html

россия

германия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, москва, борис писториус, дмитрий песков, нато