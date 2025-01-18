Шведский батальон прибыл в Латвию в качестве сил НАТО
Шведский батальон прибыл в Латвию в качестве передовых сухопутных сил НАТО
Военнослужащие ВС Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Шведский сокращенный батальон прибыл в Латвию в качестве сил НАТО, заявил в субботу министр обороны королевства Пол Йонсон в соцсети X.
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"С сегодняшнего дня Швеция присутствует в Латвии с войсками в качестве передовых сухопутных сил НАТО", - написал он.
Как уточняет телеканал SVT, батальон будет "охранять" границу с Россией в течение следующих шести месяцев.
Ранее премьер-министр Ульф Кристерссон сообщил, что Швеция в начале 2025 года направит в Латвию сокращенный батальон для укрепления сил НАТО. Численность батальона составляет 600 человек. В его состав должны были войти БМП CV90, бронированные машины и танки Leopard 2.
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