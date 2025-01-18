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Шведский батальон прибыл в Латвию в качестве сил НАТО - РИА Новости, 18.01.2025
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13:56 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/nato-1994365394.html
Шведский батальон прибыл в Латвию в качестве сил НАТО
Шведский батальон прибыл в Латвию в качестве сил НАТО - РИА Новости, 18.01.2025
Шведский батальон прибыл в Латвию в качестве сил НАТО
Шведский сокращенный батальон прибыл в Латвию в качестве сил НАТО, заявил в субботу министр обороны королевства Пол Йонсон в соцсети X. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T13:56:00+03:00
2025-01-18T13:56:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Шведский сокращенный батальон прибыл в Латвию в качестве сил НАТО, заявил в субботу министр обороны королевства Пол Йонсон в соцсети X.&quot;С сегодняшнего дня Швеция присутствует в Латвии с войсками в качестве передовых сухопутных сил НАТО&quot;, - написал он.Как уточняет телеканал SVT, батальон будет "охранять" границу с Россией в течение следующих шести месяцев. Ранее премьер-министр Ульф Кристерссон сообщил, что Швеция в начале 2025 года направит в Латвию сокращенный батальон для укрепления сил НАТО. Численность батальона составляет 600 человек. В его состав должны были войти БМП CV90, бронированные машины и танки Leopard 2. Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250116/ni-1993974619.html
https://ria.ru/20241212/shvetsiya-1988926349.html
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швеция, россия, латвия, ульф кристерссон, владимир путин, дмитрий киселев, нато, в мире
Швеция, Россия, Латвия, Ульф Кристерссон, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, В мире
Шведский батальон прибыл в Латвию в качестве сил НАТО

Шведский батальон прибыл в Латвию в качестве передовых сухопутных сил НАТО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС Швеции
Военнослужащие ВС Швеции - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Шведский сокращенный батальон прибыл в Латвию в качестве сил НАТО, заявил в субботу министр обороны королевства Пол Йонсон в соцсети X.
«

"С сегодняшнего дня Швеция присутствует в Латвии с войсками в качестве передовых сухопутных сил НАТО", - написал он.

Как уточняет телеканал SVT, батальон будет "охранять" границу с Россией в течение следующих шести месяцев.
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Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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