https://ria.ru/20250118/moskva-1994362633.html

В Москве перед Крещением дополнительно обеспечили водой 37 церквей и храмов

В Москве перед Крещением дополнительно обеспечили водой 37 церквей и храмов - РИА Новости, 18.01.2025

В Москве перед Крещением дополнительно обеспечили водой 37 церквей и храмов

В столице в преддверии Крещения дополнительно обеспечили питьевой водой 37 церквей и храмов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T13:27:00+03:00

2025-01-18T13:27:00+03:00

2025-01-18T13:27:00+03:00

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петр бирюков

религия

крещение господне

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В столице в преддверии Крещения дополнительно обеспечили питьевой водой 37 церквей и храмов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства традиционно в преддверии праздника организовали временное водоснабжение 37 церквей и храмовых комплексов. Работы проводились по предварительным заявкам и в настоящее время выполнены в полном объеме", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что для каждого объекта подбиралось индивидуальное решение. "Для 11 сооружений временное водоснабжение организовано с помощью байпасов - временных трубопроводов, проложенных на поверхности. На 26 объектов, где отсутствовала техническая возможность для прокладки таких конструкций, вода заранее доставляется в автоцистернах", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в ночь с 18 на 19 января возле всех храмов, церквей и монастырей будут дежурить наряды спасателей и пожарных. Приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, которые в этом году пройдут на 42 специально обустроенных площадках.

https://ria.ru/20250118/kreschenie-1994227731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, религия, крещение господне