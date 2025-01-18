https://ria.ru/20250118/moskva-1994362633.html
В Москве перед Крещением дополнительно обеспечили водой 37 церквей и храмов
В Москве перед Крещением дополнительно обеспечили водой 37 церквей и храмов - РИА Новости, 18.01.2025
В Москве перед Крещением дополнительно обеспечили водой 37 церквей и храмов
В столице в преддверии Крещения дополнительно обеспечили питьевой водой 37 церквей и храмов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T13:27:00+03:00
2025-01-18T13:27:00+03:00
2025-01-18T13:27:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В столице в преддверии Крещения дополнительно обеспечили питьевой водой 37 церквей и храмов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства традиционно в преддверии праздника организовали временное водоснабжение 37 церквей и храмовых комплексов. Работы проводились по предварительным заявкам и в настоящее время выполнены в полном объеме", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что для каждого объекта подбиралось индивидуальное решение. "Для 11 сооружений временное водоснабжение организовано с помощью байпасов - временных трубопроводов, проложенных на поверхности. На 26 объектов, где отсутствовала техническая возможность для прокладки таких конструкций, вода заранее доставляется в автоцистернах", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в ночь с 18 на 19 января возле всех храмов, церквей и монастырей будут дежурить наряды спасателей и пожарных. Приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, которые в этом году пройдут на 42 специально обустроенных площадках.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, религия, крещение господне
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Религия, Крещение Господне
В Москве перед Крещением дополнительно обеспечили водой 37 церквей и храмов
Бирюков: в Москве в преддверии Крещения дополнительно обеспечили водой 37 храмов
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В столице в преддверии Крещения дополнительно обеспечили питьевой водой 37 церквей и храмов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства традиционно в преддверии праздника организовали временное водоснабжение 37 церквей и храмовых комплексов. Работы проводились по предварительным заявкам и в настоящее время выполнены в полном объеме", - рассказал Бирюков
.
Заместитель мэра пояснил, что для каждого объекта подбиралось индивидуальное решение.
"Для 11 сооружений временное водоснабжение организовано с помощью байпасов - временных трубопроводов, проложенных на поверхности. На 26 объектов, где отсутствовала техническая возможность для прокладки таких конструкций, вода заранее доставляется в автоцистернах", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в ночь с 18 на 19 января возле всех храмов, церквей и монастырей будут дежурить наряды спасателей и пожарных. Приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, которые в этом году пройдут на 42 специально обустроенных площадках.