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Суд арестовал имущество Моргенштерна* - РИА Новости, 18.01.2025
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11:09 18.01.2025 (обновлено: 11:45 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/morgenshtern-1994348261.html
Суд арестовал имущество Моргенштерна*
Суд арестовал имущество Моргенштерна* - РИА Новости, 18.01.2025
Суд арестовал имущество Моргенштерна*
На имущество рэпера Алишера Моргенштерна* наложили арест, включая дом в Истринском районе Подмосковья, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T11:09:00+03:00
2025-01-18T11:45:00+03:00
истринский район
моргенштерн (алишер моргенштерн)*
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На имущество рэпера Алишера Моргенштерна* наложили арест, включая дом в Истринском районе Подмосковья, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.&quot;С учетом позиции Савеловской межрайонной прокуратуры наложен арест на имущество иноагента Алишера Моргенштерна*. По решению суда Моргенштерну* запрещено совершать какие-либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями&quot;, — говорится в публикации.Накануне Моргенштерну* предъявили обвинения по уголовному делу о неисполнении обязанностей иноагента. Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, максимальное — до двух лет лишения свободы.* Лицо, признанное иноагентом в России.
https://ria.ru/20240908/morgenshtern-1971422633.html
истринский район
россия
московская область (подмосковье)
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истринский район, моргенштерн (алишер моргенштерн)*, происшествия, россия, московская область (подмосковье)
Истринский район, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн)*, Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)
Суд арестовал имущество Моргенштерна*

На дом и участок иноагента Моргенштерна в Истринском районе наложили арест

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэп-исполнитель Моргенштерн*
Рэп-исполнитель Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Рэп-исполнитель Моргенштерн* . Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На имущество рэпера Алишера Моргенштерна* наложили арест, включая дом в Истринском районе Подмосковья, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.
«

"С учетом позиции Савеловской межрайонной прокуратуры наложен арест на имущество иноагента Алишера Моргенштерна*. По решению суда Моргенштерну* запрещено совершать какие-либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями", — говорится в публикации.

Накануне Моргенштерну* предъявили обвинения по уголовному делу о неисполнении обязанностей иноагента. Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, максимальное — до двух лет лишения свободы.
* Лицо, признанное иноагентом в России.
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Истринский районМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)*ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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