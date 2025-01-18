https://ria.ru/20250118/morgenshtern-1994348261.html
Суд арестовал имущество Моргенштерна*
Суд арестовал имущество Моргенштерна* - РИА Новости, 18.01.2025
Суд арестовал имущество Моргенштерна*
На имущество рэпера Алишера Моргенштерна* наложили арест, включая дом в Истринском районе Подмосковья, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T11:09:00+03:00
2025-01-18T11:09:00+03:00
2025-01-18T11:45:00+03:00
истринский район
моргенштерн (алишер моргенштерн)*
происшествия
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На имущество рэпера Алишера Моргенштерна* наложили арест, включая дом в Истринском районе Подмосковья, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале."С учетом позиции Савеловской межрайонной прокуратуры наложен арест на имущество иноагента Алишера Моргенштерна*. По решению суда Моргенштерну* запрещено совершать какие-либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями", — говорится в публикации.Накануне Моргенштерну* предъявили обвинения по уголовному делу о неисполнении обязанностей иноагента. Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, максимальное — до двух лет лишения свободы.* Лицо, признанное иноагентом в России.
https://ria.ru/20240908/morgenshtern-1971422633.html
истринский район
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истринский район, моргенштерн (алишер моргенштерн)*, происшествия, россия, московская область (подмосковье)
Истринский район, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн)*, Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)
Суд арестовал имущество Моргенштерна*
На дом и участок иноагента Моргенштерна в Истринском районе наложили арест