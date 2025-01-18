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МККК готов участвовать в операции по освобождению заложников в Газе

МККК готов участвовать в операции по освобождению заложников в Газе - РИА Новости, 18.01.2025

МККК готов участвовать в операции по освобождению заложников в Газе

Международный Комитет Красного Креста (МККК) готов взять на себя все необходимые аспекты операции по обмену заложниками и задержанными между Израилем и... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T23:52:00+03:00

2025-01-18T23:52:00+03:00

2025-01-18T23:53:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 18 янв - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) готов взять на себя все необходимые аспекты операции по обмену заложниками и задержанными между Израилем и палестинским движением ХАМАС, заявил журналистам в Женеве представитель организации. "Мы готовы выполнить все необходимые аспекты этой операции и выполнить соглашение сторон, которое приведет к воссоединению семей по всему Израилю и на оккупированной палестинской территории и доставке важнейшей гуманитарной помощи в Газу", - сказал он. Представитель также заявил, что МККК готовится к масштабной операции. "МККК, по согласованию сторон, готовится к масштабной операции, которая предполагает освобождение и передачу как заложников, так и задержанных, а также увеличение объема гуманитарной помощи в Газу", - сказал он. Представитель МККК добавил, что подготовка к таким операциям включает в себя все, начиная от логистики транспортировки, увеличения численности персонала и распределения предметов снабжения, а также подготовки сотрудников, которые принимают освобожденных, включая врачей, и тщательного планирования мер безопасности. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250118/izrail-1994404513.html

https://ria.ru/20250117/zalozhniki-1994169424.html

https://ria.ru/20250118/izrail-1994411308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, катар, египет, международный комитет красного креста (мккк), хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024