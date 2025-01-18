https://ria.ru/20250118/minzdrav-1994326277.html

В Минздраве рассказали, как дожить до 120 лет

В Минздраве рассказали, как дожить до 120 лет - РИА Новости, 18.01.2025

В Минздраве рассказали, как дожить до 120 лет

Соблюдение ряда правил может помочь дожить до 120 лет, среди них - высокая физическая активность, наличие цели в жизни, низкий уровень стресса, приоритет семьи... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T04:10:00+03:00

2025-01-18T04:10:00+03:00

2025-01-18T04:11:00+03:00

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китай

ольга ткачева

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Соблюдение ряда правил может помочь дожить до 120 лет, среди них - высокая физическая активность, наличие цели в жизни, низкий уровень стресса, приоритет семьи и растительная диета, заявила РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. Ранее издание South China Morning Post сообщило, что соблюдение режима, трехразовое питание и оптимизм являются "секретами долголетия" жительницы Китая, которая в январе отметила свое 124-летие. "Высокая физическая активность: важно регулярно двигаться, причем такая активность может быть связана как с ежедневными прогулками в быстром темпе, так и, например, с садоводством", - заявила Ткачева, говоря о правилах, соблюдение которых позволит дожить до 120 лет. Она отметила, что еще одним правилом долголетия является наличие цели в жизни: это может быть любимое дело, волонтерство, культурные мероприятия или воспитание внуков. Важен также низкий уровень стресса, который можно достигать регулярными практиками, такими как молитва, медитация или сиеста, подчеркнула Ткачева. По ее словам, следует соблюдать правило 80%, то есть прекращать есть, когда желудок наполнен на 80%, а основу рациона должны составлять овощи, фрукты, бобовые и цельные злаки. А вот злоупотребление алкоголем не способствует долгожительству, уточнила специалист. Кроме того, важно поддерживать социальные связи, способствующие здоровому образу жизни, и ставить семью на первое место, добавила Ткачева.

https://ria.ru/20241224/khurma-1990920879.html

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общество, россия, китай, ольга ткачева