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Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:07 18.01.2025 (обновлено: 16:08 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/minoborony-1994381498.html
Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области
Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.01.2025
Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области
Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 10 приграничных населенных пунктов Курской области, а также... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T16:07:00+03:00
2025-01-18T16:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
мино райола
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 10 приграничных населенных пунктов Курской области, а также отразила контратаку, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражена одна контратака противника", - говорится в сводке. Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 10 населенных пунктов Курской области, также шести в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20250118/vertolet-1994327654.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, мино райола
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Мино Райола
Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области

Минобороны: "Север" поразил 12 бригад ВСУ и отбил контратаку в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 10 приграничных населенных пунктов Курской области, а также отразила контратаку, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражена одна контратака противника", - говорится в сводке.
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Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 10 населенных пунктов Курской области, также шести в Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныМино Райола
 
 
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