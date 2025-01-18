https://ria.ru/20250118/minoborony-1994381498.html

Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области

Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.01.2025

Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области

Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 10 приграничных населенных пунктов Курской области, а также... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T16:07:00+03:00

2025-01-18T16:07:00+03:00

2025-01-18T16:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

мино райола

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647762_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_e3eff216db544e1035a8a3dadf7c9081.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 10 приграничных населенных пунктов Курской области, а также отразила контратаку, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражена одна контратака противника", - говорится в сводке. Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 10 населенных пунктов Курской области, также шести в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20250118/vertolet-1994327654.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, вооруженные силы украины, мино райола