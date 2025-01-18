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Каждые 45 минут Британию покидает один миллионер, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.01.2025
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01:56 18.01.2025 (обновлено: 06:00 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/millioner-1994321222.html
Каждые 45 минут Британию покидает один миллионер, сообщили СМИ
Каждые 45 минут Британию покидает один миллионер, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.01.2025
Каждые 45 минут Британию покидает один миллионер, сообщили СМИ
Рекордное число миллионеров покинуло Великобританию с тех пор, как к власти пришли лейбористы и объявили о новой налоговой политике, отпугивающей инвесторов, в... РИА Новости, 18.01.2025
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оаэ
италия
великобритания
кир стармер
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Рекордное число миллионеров покинуло Великобританию с тех пор, как к власти пришли лейбористы и объявили о новой налоговой политике, отпугивающей инвесторов, в частности каждые 45 минут один из них покидает страну, сообщает издание Times со ссылкой на подсчеты аналитической фирмы New World Wealth. Как пишет газета, рекордное число миллионеров покинуло Великобританию с тех пор, как к власти пришел премьер-министр Кир Стармер, на фоне того, что в стране растет обеспокоенность тем, что налоговые планы лейбористов "изгоняют международных инвесторов и наносят ущерб экономике". "С момента объявления всеобщих выборов каждые 45 минут Британию покидает один долларовый миллионер", - резюмирует Times. В общей сложности Великобритания потеряла почти 11 тысяч миллионеров в 2024 году, что на 157% больше, чем в 2023 году. Отмечается, что фактическое число уехавших еще выше, поскольку чистый итоговый показатель также учитывает миллионеров, прибывших в Великобританию. Издание отмечает, что отток происходит, в основном, в ОАЭ и другие европейские страны, такие как Италия и Швейцария. В отдельном материале Times сообщает, что на фоне снижения привлекательности Британии среди миллионеров, определенное беспокойство начинают испытывать местные торговцы предметами роскоши: ювелиры, агенты по элитной недвижимости, а также частные школы и юридические консультанты. Представители этих бизнесов рассказали изданию, что уже рассматривают переезд за границу вслед за своими клиентами, а также готовятся к значительному снижению спроса и доходов.В октябре 2024 года глава минфина Рэйчел Ривз представила первый финансовый план нового правительства. Он предполагает привлечение в казну дополнительных 40 миллиардов фунтов за счёт повышения налогов. Позднее руководители более 80 британских торговых сетей выразили в письме к ней опасения по поводу экономических последствий представленного бюджета. Они считают, что рост взносов на соцстрахование, минимального размера оплаты труда (МРОТа) и налог на упаковку в совокупности увеличат ежегодные расходы британских ритейлеров на 7 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 8,5 миллиардов долларов).
https://ria.ru/20250118/starmer-1994315434.html
https://ria.ru/20250116/britaniya-1993919039.html
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оаэ, италия, великобритания, кир стармер
ОАЭ, Италия, Великобритания, Кир Стармер
Каждые 45 минут Британию покидает один миллионер, сообщили СМИ

Times: каждые 45 минут Британию покидает один долларовый миллионер

© AP Photo / Kin CheungЛюди гуляют вдоль набережной Темзы
Люди гуляют вдоль набережной Темзы - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Люди гуляют вдоль набережной Темзы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Рекордное число миллионеров покинуло Великобританию с тех пор, как к власти пришли лейбористы и объявили о новой налоговой политике, отпугивающей инвесторов, в частности каждые 45 минут один из них покидает страну, сообщает издание Times со ссылкой на подсчеты аналитической фирмы New World Wealth.
Как пишет газета, рекордное число миллионеров покинуло Великобританию с тех пор, как к власти пришел премьер-министр Кир Стармер, на фоне того, что в стране растет обеспокоенность тем, что налоговые планы лейбористов "изгоняют международных инвесторов и наносят ущерб экономике".
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
СМИ: Стармер намерен оставаться премьером Британии в течение 10 лет
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"С момента объявления всеобщих выборов каждые 45 минут Британию покидает один долларовый миллионер", - резюмирует Times.
В общей сложности Великобритания потеряла почти 11 тысяч миллионеров в 2024 году, что на 157% больше, чем в 2023 году. Отмечается, что фактическое число уехавших еще выше, поскольку чистый итоговый показатель также учитывает миллионеров, прибывших в Великобританию.
Издание отмечает, что отток происходит, в основном, в ОАЭ и другие европейские страны, такие как Италия и Швейцария.
В отдельном материале Times сообщает, что на фоне снижения привлекательности Британии среди миллионеров, определенное беспокойство начинают испытывать местные торговцы предметами роскоши: ювелиры, агенты по элитной недвижимости, а также частные школы и юридические консультанты. Представители этих бизнесов рассказали изданию, что уже рассматривают переезд за границу вслед за своими клиентами, а также готовятся к значительному снижению спроса и доходов.
В октябре 2024 года глава минфина Рэйчел Ривз представила первый финансовый план нового правительства. Он предполагает привлечение в казну дополнительных 40 миллиардов фунтов за счёт повышения налогов. Позднее руководители более 80 британских торговых сетей выразили в письме к ней опасения по поводу экономических последствий представленного бюджета. Они считают, что рост взносов на соцстрахование, минимального размера оплаты труда (МРОТа) и налог на упаковку в совокупности увеличат ежегодные расходы британских ритейлеров на 7 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 8,5 миллиардов долларов).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Британия установила мировой рекорд, обогнав Россию
16 января, 08:00
 
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