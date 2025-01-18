https://ria.ru/20250118/metall-1994330879.html

Поставки недрагоценных металлов и руд из России в ЕС сократились на треть

Поставки недрагоценных металлов и руд из России в ЕС сократились на треть - РИА Новости, 18.01.2025

Поставки недрагоценных металлов и руд из России в ЕС сократились на треть

Поставки недрагоценных металлов и руды из России в ЕС в январе-ноябре прошедшего года сократились на треть, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T07:05:00+03:00

2025-01-18T07:05:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Поставки недрагоценных металлов и руды из России в ЕС в январе-ноябре прошедшего года сократились на треть, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Так, за этот период импорт Евросоюзом недрагоценных металлов и их руд составил 4,54 миллиарда евро. Это на 29,1%, или почти на 2 миллиарда, меньше, чем за такой же период годом ранее. В том числе объем таких покупок за ноябрь составил 333 миллиона долларов, что на 3,4% меньше, чем в октябре, и на 2,3% меньше, чем в ноябре год назад. Больше всего за эти одиннадцать месяцев ЕС купил у РФ черных металлов и изделий из них - на 2,48 миллиарда евро. Также спросом пользовались никель (891,2 миллиона евро), алюминий (850,9 миллиона) и медь (280,1 миллиона), в том числе и изделия из них. Также на 38,1 миллиона импортировались руды. Меньше всего сократились поставки черных металлов - на 8,7%, свинца - 18,5% и алюминия - на 41,3%. А самое большое снижение произошло у олова (в 486 раз), цинка (в 183 раза), руд (в четыре раза) и меди (в два раза).

https://ria.ru/20250117/gaz-1994120499.html

https://ria.ru/20250117/rumyniya-1994145724.html

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