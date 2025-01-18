Рейтинг@Mail.ru
Поставки недрагоценных металлов и руд из России в ЕС сократились на треть - РИА Новости, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:05 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/metall-1994330879.html
Поставки недрагоценных металлов и руд из России в ЕС сократились на треть
Поставки недрагоценных металлов и руд из России в ЕС сократились на треть - РИА Новости, 18.01.2025
Поставки недрагоценных металлов и руд из России в ЕС сократились на треть
Поставки недрагоценных металлов и руды из России в ЕС в январе-ноябре прошедшего года сократились на треть, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T07:05:00+03:00
2025-01-18T07:05:00+03:00
экономика
россия
евростат
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944150368_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_68a1fe0fe4a37bfffa0e4d4baf043d35.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Поставки недрагоценных металлов и руды из России в ЕС в январе-ноябре прошедшего года сократились на треть, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Так, за этот период импорт Евросоюзом недрагоценных металлов и их руд составил 4,54 миллиарда евро. Это на 29,1%, или почти на 2 миллиарда, меньше, чем за такой же период годом ранее. В том числе объем таких покупок за ноябрь составил 333 миллиона долларов, что на 3,4% меньше, чем в октябре, и на 2,3% меньше, чем в ноябре год назад. Больше всего за эти одиннадцать месяцев ЕС купил у РФ черных металлов и изделий из них - на 2,48 миллиарда евро. Также спросом пользовались никель (891,2 миллиона евро), алюминий (850,9 миллиона) и медь (280,1 миллиона), в том числе и изделия из них. Также на 38,1 миллиона импортировались руды. Меньше всего сократились поставки черных металлов - на 8,7%, свинца - 18,5% и алюминия - на 41,3%. А самое большое снижение произошло у олова (в 486 раз), цинка (в 183 раза), руд (в четыре раза) и меди (в два раза).
https://ria.ru/20250117/gaz-1994120499.html
https://ria.ru/20250117/rumyniya-1994145724.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944150368_698:0:3429:2048_1920x0_80_0_0_ecb7657e90035d745345fa89d293e938.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, евростат, евросоюз
Экономика, Россия, Евростат, Евросоюз
Поставки недрагоценных металлов и руд из России в ЕС сократились на треть

Поставки металлов и руд из России в ЕС в 2024 году сократились на треть

© iStock.com / BildWerkМеталлические материалы
Металлические материалы - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© iStock.com / BildWerk
Металлические материалы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Поставки недрагоценных металлов и руды из России в ЕС в январе-ноябре прошедшего года сократились на треть, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Так, за этот период импорт Евросоюзом недрагоценных металлов и их руд составил 4,54 миллиарда евро. Это на 29,1%, или почти на 2 миллиарда, меньше, чем за такой же период годом ранее.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Словакия увеличила импорт газа из России почти до двухлетнего максимума
Вчера, 08:48
В том числе объем таких покупок за ноябрь составил 333 миллиона долларов, что на 3,4% меньше, чем в октябре, и на 2,3% меньше, чем в ноябре год назад.
Больше всего за эти одиннадцать месяцев ЕС купил у РФ черных металлов и изделий из них - на 2,48 миллиарда евро. Также спросом пользовались никель (891,2 миллиона евро), алюминий (850,9 миллиона) и медь (280,1 миллиона), в том числе и изделия из них. Также на 38,1 миллиона импортировались руды.
Меньше всего сократились поставки черных металлов - на 8,7%, свинца - 18,5% и алюминия - на 41,3%. А самое большое снижение произошло у олова (в 486 раз), цинка (в 183 раза), руд (в четыре раза) и меди (в два раза).
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Джеорджеску призвал возобновить импорт российских энергоресурсов
Вчера, 11:03
 
ЭкономикаРоссияЕвростатЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала