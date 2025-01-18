Рейтинг@Mail.ru
Температура мазута на танкере "Волгонефть-239" начала расти - РИА Новости, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/mazut-1994359809.html
Температура мазута на танкере "Волгонефть-239" начала расти
Температура мазута на танкере "Волгонефть-239" начала расти - РИА Новости, 18.01.2025
Температура мазута на танкере "Волгонефть-239" начала расти
Температура мазута на танкере "Волгонефть-239" начала расти, в настоящее время она составляет 12 градусов, прогрев груза продолжится до 45 градусов, говорится в РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:54:00+03:00
2025-01-18T12:54:00+03:00
происшествия
россия
керченский пролив
тамань (станица)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993828185_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_e6833f837e4307cfbaf97ca592710c09.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Температура мазута на танкере "Волгонефть-239" начала расти, в настоящее время она составляет 12 градусов, прогрев груза продолжится до 45 градусов, говорится в сообщении Минтранса РФ. "На танкере ведется подогрев мазута. Это необходимо, чтобы откачать груз из кормовой части судна. Специалисты Морспасслужбы зафиксировали, что температура общей массы мазута начала расти — сейчас она составляет 12 градусов. Его будут прогревать до плюс 45 — до достижения пластичного состояния. Температура воды в акватории около 8 градусов, температура воздуха плюс 3", — говорится в сообщении. В четырёх танках судна находится около 1,5 тысяч тонн мазута. На прогрев этой массы понадобится около трех дней. Работы по откачке мазута из танков судна будут идти только при благоприятных погодных условиях. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250117/mazut-1994190470.html
https://ria.ru/20250117/mazut-1994129156.html
россия
керченский пролив
тамань (станица)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993828185_37:0:1244:905_1920x0_80_0_0_7421d6568accb13bd668c55a84488370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, керченский пролив, тамань (станица), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Россия, Керченский пролив, Тамань (станица), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Температура мазута на танкере "Волгонефть-239" начала расти

Температура мазута на танкере "Волгонефть-239" продолжит расти до 45 градусов

© Фото : Минтранс России/TelegramТанкер "Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Фото : Минтранс России/Telegram
Танкер "Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Температура мазута на танкере "Волгонефть-239" начала расти, в настоящее время она составляет 12 градусов, прогрев груза продолжится до 45 градусов, говорится в сообщении Минтранса РФ.
«
"На танкере ведется подогрев мазута. Это необходимо, чтобы откачать груз из кормовой части судна. Специалисты Морспасслужбы зафиксировали, что температура общей массы мазута начала расти — сейчас она составляет 12 градусов. Его будут прогревать до плюс 45 — до достижения пластичного состояния. Температура воды в акватории около 8 градусов, температура воздуха плюс 3", — говорится в сообщении.
В четырёх танках судна находится около 1,5 тысяч тонн мазута. На прогрев этой массы понадобится около трех дней. Работы по откачке мазута из танков судна будут идти только при благоприятных погодных условиях.
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Эксперт оценил сроки восстановления экосистемы после ЧП с мазутом
Вчера, 13:52
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Специалисты начали первый этап откачки мазута из танкера "Волгонефть-239"
Вчера, 09:32
 
ПроисшествияРоссияКерченский проливТамань (станица)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала