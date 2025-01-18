Температура мазута на танкере "Волгонефть-239" начала расти
Температура мазута на танкере "Волгонефть-239" продолжит расти до 45 градусов
© Фото : Минтранс России/TelegramТанкер "Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
Танкер "Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Температура мазута на танкере "Волгонефть-239" начала расти, в настоящее время она составляет 12 градусов, прогрев груза продолжится до 45 градусов, говорится в сообщении Минтранса РФ.
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"На танкере ведется подогрев мазута. Это необходимо, чтобы откачать груз из кормовой части судна. Специалисты Морспасслужбы зафиксировали, что температура общей массы мазута начала расти — сейчас она составляет 12 градусов. Его будут прогревать до плюс 45 — до достижения пластичного состояния. Температура воды в акватории около 8 градусов, температура воздуха плюс 3", — говорится в сообщении.
В четырёх танках судна находится около 1,5 тысяч тонн мазута. На прогрев этой массы понадобится около трех дней. Работы по откачке мазута из танков судна будут идти только при благоприятных погодных условиях.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.