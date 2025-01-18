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Мэр Лос-Анджелеса ставит политику выше помощи людям, заявил Маск - РИА Новости, 18.01.2025
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17:08 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/mask-1994388188.html
Мэр Лос-Анджелеса ставит политику выше помощи людям, заявил Маск
Мэр Лос-Анджелеса ставит политику выше помощи людям, заявил Маск - РИА Новости, 18.01.2025
Мэр Лос-Анджелеса ставит политику выше помощи людям, заявил Маск
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ставит политику выше необходимости помочь людям на фоне бушующих в городе... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T17:08:00+03:00
2025-01-18T17:08:00+03:00
в мире
лос-анджелес
илон маск
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ставит политику выше необходимости помочь людям на фоне бушующих в городе пожаров. По данным Daily Mail, Басс менее чем за неделю до начала мощных лесных пожаров потребовала сократить бюджет пожарных на дополнительные 49 миллионов долларов, что предполагало закрытие 16 пожарных станций. "Мэр Лос-Анджелеса ставит политику выше помощи людям", - написал Маск в своем аккаунте в социальной сети Х. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 27 человек погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
https://ria.ru/20250112/mask-1993377621.html
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в мире, лос-анджелес, илон маск, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, Илон Маск, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Мэр Лос-Анджелеса ставит политику выше помощи людям, заявил Маск

Маск: мэр Лос-Анджелеса Басс ставит политику выше необходимости помочь людям

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ставит политику выше необходимости помочь людям на фоне бушующих в городе пожаров.
По данным Daily Mail, Басс менее чем за неделю до начала мощных лесных пожаров потребовала сократить бюджет пожарных на дополнительные 49 миллионов долларов, что предполагало закрытие 16 пожарных станций.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Маск усомнился в климатических причинах пожаров в Калифорнии
12 января, 19:46
«
"Мэр Лос-Анджелеса ставит политику выше помощи людям", - написал Маск в своем аккаунте в социальной сети Х.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 27 человек погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Маск выступил за отставку губернатора Калифорнии на фоне пожаров
9 января, 10:45
 
В миреЛос-АнджелесИлон МаскЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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