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Маск опубликовал лозунг кандидата на пост канцлера Германии - РИА Новости, 18.01.2025
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16:18 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/mask-1994382429.html
Маск опубликовал лозунг кандидата на пост канцлера Германии
Маск опубликовал лозунг кандидата на пост канцлера Германии - РИА Новости, 18.01.2025
Маск опубликовал лозунг кандидата на пост канцлера Германии
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опубликовал на своей странице в социальной сети X лозунг, ранее провозглашенный кандидатом на пост канцлера... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T16:18:00+03:00
2025-01-18T16:18:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опубликовал на своей странице в социальной сети X лозунг, ранее провозглашенный кандидатом на пост канцлера ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" Алисой Вайдель. Ранее Вайдель взяла на вооружение известный слоган избранного президента США Дональда Трампа "Make America great again!" ("Сделаем Америку снова великой!"), заменив в нём Америку на Европу. На своей странице в соцсети X она написала: "Сделаем Европу вновь великой!". "Сделаем Европу вновь великой!" - написал Маск на своей странице в соцсети X. Двадцатого декабря 2024 года Маск заявил, что только партия АдГ может спасти ФРГ. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что слова Маска неправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" партии Германии с ним в этом солидарны. Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт в Магдебурге, где автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Агентство DPA позднее писала, что жертв - шесть. Ранее Маск также написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.
https://ria.ru/20241231/mask-1992142441.html
https://ria.ru/20250117/mask-1994119829.html
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в мире, германия, европа, сша, илон маск, алиса вайдель, дональд трамп, хдс/хсс
В мире, Германия, Европа, США, Илон Маск, Алиса Вайдель, Дональд Трамп, ХДС/ХСС
Маск опубликовал лозунг кандидата на пост канцлера Германии

Маск опубликовал лозунг, ранее провозглашенный кандидатом в канцлеры ФРГ Вайдель

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опубликовал на своей странице в социальной сети X лозунг, ранее провозглашенный кандидатом на пост канцлера ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" Алисой Вайдель.
Ранее Вайдель взяла на вооружение известный слоган избранного президента США Дональда Трампа "Make America great again!" ("Сделаем Америку снова великой!"), заменив в нём Америку на Европу. На своей странице в соцсети X она написала: "Сделаем Европу вновь великой!".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Маск предсказал Шольцу поражение на выборах
31 декабря 2024, 11:17
"Сделаем Европу вновь великой!" - написал Маск на своей странице в соцсети X.
Двадцатого декабря 2024 года Маск заявил, что только партия АдГ может спасти ФРГ. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что слова Маска неправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" партии Германии с ним в этом солидарны.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Маск прокомментировал уход Минобороны ФРГ из соцсети X
Вчера, 08:43
Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт в Магдебурге, где автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Агентство DPA позднее писала, что жертв - шесть.
Ранее Маск также написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Маск раскритиковал традиционные политические партии Германии
22 декабря 2024, 02:41
 
В миреГерманияЕвропаСШАИлон МаскАлиса ВайдельДональд ТрампХДС/ХСС
 
 
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