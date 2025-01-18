Маск опубликовал лозунг кандидата на пост канцлера Германии
Маск опубликовал лозунг, ранее провозглашенный кандидатом в канцлеры ФРГ Вайдель
© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опубликовал на своей странице в социальной сети X лозунг, ранее провозглашенный кандидатом на пост канцлера ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" Алисой Вайдель.
Ранее Вайдель взяла на вооружение известный слоган избранного президента США Дональда Трампа "Make America great again!" ("Сделаем Америку снова великой!"), заменив в нём Америку на Европу. На своей странице в соцсети X она написала: "Сделаем Европу вновь великой!".
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"Сделаем Европу вновь великой!" - написал Маск на своей странице в соцсети X.
Двадцатого декабря 2024 года Маск заявил, что только партия АдГ может спасти ФРГ. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что слова Маска неправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" партии Германии с ним в этом солидарны.
Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт в Магдебурге, где автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Агентство DPA позднее писала, что жертв - шесть.
Ранее Маск также написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.
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