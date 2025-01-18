"Больше не будет". Маск сделал страшный прогноз для человечества
Маск предсказал смерть человечества в случае снижения уровня рождаемости
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X предсказал смерть человечества в случае снижения уровня рождаемости.
"Если мы перестанем заводить детей, человечества больше не будет", — написал он.
"Если мы перестанем заводить детей, человечества больше не будет", — написал он.
Так бизнесмен прокомментировал исследование, представленное в журнале Lancet.
В котором прогнозировалось резкое снижение коэффициента фертильности к концу столетия.
© Фото : The LancetПодпись к исследованию говорит о том, что к 2100 году уровень рождаемости не будет достаточно высоким для поддержания роста населения в течение долгого времени в 97 процентах стран и территорий.
Подпись к исследованию говорит о том, что к 2100 году уровень рождаемости не будет достаточно высоким для поддержания роста населения в течение долгого времени в 97 процентах стран и территорий.
В декабре прошлого года Маск заявлял, что Германия и Европа находятся на грани исчезновения из-за низкого уровня рождаемости.
А в апреле он назвал абсолютной катастрофой для США резкое снижение доли молодых американцев с детьми за последние 30 лет.
А в апреле он назвал абсолютной катастрофой для США резкое снижение доли молодых американцев с детьми за последние 30 лет.
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