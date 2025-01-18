https://ria.ru/20250118/mask-1994357186.html

"Больше не будет". Маск сделал страшный прогноз для человечества

"Больше не будет". Маск сделал страшный прогноз для человечества - РИА Новости, 18.01.2025

"Больше не будет". Маск сделал страшный прогноз для человечества

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X предсказал смерть человечества в случае снижения уровня рождаемости."Если мы перестанем заводить детей,... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T12:37:00+03:00

2025-01-18T12:37:00+03:00

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в мире

илон маск

сша

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X предсказал смерть человечества в случае снижения уровня рождаемости."Если мы перестанем заводить детей, человечества больше не будет", — написал он.Так бизнесмен прокомментировал исследование, представленное в журнале Lancet.В котором прогнозировалось резкое снижение коэффициента фертильности к концу столетия.В декабре прошлого года Маск заявлял, что Германия и Европа находятся на грани исчезновения из-за низкого уровня рождаемости. А в апреле он назвал абсолютной катастрофой для США резкое снижение доли молодых американцев с детьми за последние 30 лет.

https://ria.ru/20241031/mask-1981028673.html

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в мире, илон маск, сша