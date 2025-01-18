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"Больше не будет". Маск сделал страшный прогноз для человечества - РИА Новости, 18.01.2025
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12:37 18.01.2025 (обновлено: 12:47 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/mask-1994357186.html
"Больше не будет". Маск сделал страшный прогноз для человечества
"Больше не будет". Маск сделал страшный прогноз для человечества - РИА Новости, 18.01.2025
"Больше не будет". Маск сделал страшный прогноз для человечества
Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X предсказал смерть человечества в случае снижения уровня рождаемости."Если мы перестанем заводить детей,... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:37:00+03:00
2025-01-18T12:47:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X предсказал смерть человечества в случае снижения уровня рождаемости."Если мы перестанем заводить детей, человечества больше не будет", — написал он.Так бизнесмен прокомментировал исследование, представленное в журнале Lancet.В котором прогнозировалось резкое снижение коэффициента фертильности к концу столетия.В декабре прошлого года Маск заявлял, что Германия и Европа находятся на грани исчезновения из-за низкого уровня рождаемости. А в апреле он назвал абсолютной катастрофой для США резкое снижение доли молодых американцев с детьми за последние 30 лет.
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в мире, илон маск, сша
В мире, Илон Маск, США
"Больше не будет". Маск сделал страшный прогноз для человечества

Маск предсказал смерть человечества в случае снижения уровня рождаемости

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X предсказал смерть человечества в случае снижения уровня рождаемости.

"Если мы перестанем заводить детей, человечества больше не будет", — написал он.
Так бизнесмен прокомментировал исследование, представленное в журнале Lancet.
В котором прогнозировалось резкое снижение коэффициента фертильности к концу столетия.
© Фото : The LancetПодпись к исследованию говорит о том, что к 2100 году уровень рождаемости не будет достаточно высоким для поддержания роста населения в течение долгого времени в 97 процентах стран и территорий.
Грфик рождаемости в мире с прогнозом до 2100 года - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Фото : The Lancet
Подпись к исследованию говорит о том, что к 2100 году уровень рождаемости не будет достаточно высоким для поддержания роста населения в течение долгого времени в 97 процентах стран и территорий.
В декабре прошлого года Маск заявлял, что Германия и Европа находятся на грани исчезновения из-за низкого уровня рождаемости.

А в апреле он назвал абсолютной катастрофой для США резкое снижение доли молодых американцев с детьми за последние 30 лет.
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