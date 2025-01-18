Рейтинг@Mail.ru
На Западе откровенно высказались о переговорах Путина и Трампа - РИА Новости, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:51 18.01.2025 (обновлено: 11:21 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/malinen-1994342134.html
На Западе откровенно высказались о переговорах Путина и Трампа
На Западе откровенно высказались о переговорах Путина и Трампа - РИА Новости, 18.01.2025
На Западе откровенно высказались о переговорах Путина и Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп до переговоров должен понять, что Россия выиграла конфликт на Украине, написал профессор Хельсинкского университета и... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T09:51:00+03:00
2025-01-18T11:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
россия
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/72/1556007211_0:9:2874:1626_1920x0_80_0_0_aa3236d1824a3ed8eaac39607a15f585.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп до переговоров должен понять, что Россия выиграла конфликт на Украине, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети Х. Так он отреагировал на пост бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора о том, что Украина проиграла. Он добавил, что вопрос не в том, смогут ли российские военные продвинуться дальше на запад, а в том, захотят ли они это сделать и как далеко они зайдут. "Это факт и реальная отправная точка для всех (успешных) мирных переговоров", — говорится в публикации. На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
https://ria.ru/20250118/zelenskiy-1994334929.html
https://ria.ru/20250118/klimov-1994348659.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/72/1556007211_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_854bf624cc9a23190a0cc675b22a4237.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дональд трамп, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Россия, Киев
На Западе откровенно высказались о переговорах Путина и Трампа

Малинен: Трамп до переговоров должен понять, что РФ выиграла конфликт на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп до переговоров должен понять, что Россия выиграла конфликт на Украине, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети Х.

Так он отреагировал на пост бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора о том, что Украина проиграла. Он добавил, что вопрос не в том, смогут ли российские военные продвинуться дальше на запад, а в том, захотят ли они это сделать и как далеко они зайдут.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
На Украине раскрыли, что для Зеленского означают слова Орбана о России
08:42
"Это факт и реальная отправная точка для всех (успешных) мирных переговоров", — говорится в публикации.

На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
В Совфеде рассказали о смене курса Запада в отношении России
11:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампРоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала