На Западе откровенно высказались о переговорах Путина и Трампа
Малинен: Трамп до переговоров должен понять, что РФ выиграла конфликт на Украине
Владимир Путин и Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп до переговоров должен понять, что Россия выиграла конфликт на Украине, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети Х.
Так он отреагировал на пост бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора о том, что Украина проиграла. Он добавил, что вопрос не в том, смогут ли российские военные продвинуться дальше на запад, а в том, захотят ли они это сделать и как далеко они зайдут.
Так он отреагировал на пост бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора о том, что Украина проиграла. Он добавил, что вопрос не в том, смогут ли российские военные продвинуться дальше на запад, а в том, захотят ли они это сделать и как далеко они зайдут.
"Это факт и реальная отправная точка для всех (успешных) мирных переговоров", — говорится в публикации.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.