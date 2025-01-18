https://ria.ru/20250118/malinen-1994342134.html

На Западе откровенно высказались о переговорах Путина и Трампа

На Западе откровенно высказались о переговорах Путина и Трампа - РИА Новости, 18.01.2025

На Западе откровенно высказались о переговорах Путина и Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп до переговоров должен понять, что Россия выиграла конфликт на Украине, написал профессор Хельсинкского университета и... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T09:51:00+03:00

2025-01-18T09:51:00+03:00

2025-01-18T11:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп до переговоров должен понять, что Россия выиграла конфликт на Украине, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети Х. Так он отреагировал на пост бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора о том, что Украина проиграла. Он добавил, что вопрос не в том, смогут ли российские военные продвинуться дальше на запад, а в том, захотят ли они это сделать и как далеко они зайдут. "Это факт и реальная отправная точка для всех (успешных) мирных переговоров", — говорится в публикации. На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.

https://ria.ru/20250118/zelenskiy-1994334929.html

https://ria.ru/20250118/klimov-1994348659.html

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в мире, украина, дональд трамп, россия, киев