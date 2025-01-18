https://ria.ru/20250118/lechenie-1994367590.html
В Москве спасли девушку, которую в Китае покусала обезьяна
В Москве спасли девушку, которую в Китае покусала обезьяна - РИА Новости, 18.01.2025
В Москве спасли девушку, которую в Китае покусала обезьяна
Московские врачи ГКБ имени М.П. Кончаловского спасли пациентку, которую в Китае покусала обезьяна, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T14:19:00+03:00
2025-01-18T14:19:00+03:00
2025-01-18T14:19:00+03:00
здоровье - общество
китай
зеленоград
хайнань
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Московские врачи ГКБ имени М.П. Кончаловского спасли пациентку, которую в Китае покусала обезьяна, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "Врачи ГКБ имени М.П. Кончаловского спасли пациентку, которую покусала обезьяна в Китае. На новогодних праздниках в больницу обратилась жительница Зеленограда. Во время экскурсии в провинции Хайнань ее укусила обезьяна", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что туристка обратилась в местный медицинский пункт, где ей оперативно промыли раны, обработали их и направили в госпиталь на первую вакцинацию. Однако, несмотря на оказанную помощь, по дороге домой у пациентки покраснела и распухла рука. Сразу из аэропорта она направилась в больницу. "В случаях укуса животными получить первую помощь и пройти антирабическую вакцинацию от бешенства можно в травматологическом пункте. Именно здесь пострадавшую приняли в экстренном порядке, успокоили, провели осмотр, еще раз тщательно обработали антисептиком и перевязали раны. С учетом начатой в Китае вакцинации медики выполнили вторую прививку, расписали схему дальнейшей антибиотикотерапии и перевязок", - рассказали в больнице. Уточняется, что сейчас у пациентки отек спал, раны начали затягиваться. Впереди еще три укола, поскольку курс рассчитан на 90 дней. Пациентка продолжает прием антибиотиков и уже самостоятельно обрабатывает места укусов и царапин. Из ограничений - на полгода ей придется отказаться от алкоголя и на три месяца - от активных видов спорта.
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китай
зеленоград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, китай, зеленоград, хайнань
Здоровье - Общество, Китай, Зеленоград, Хайнань
В Москве спасли девушку, которую в Китае покусала обезьяна
Врачи в Москве спасли девушку из Зеленограда, которую в Китае покусала обезьяна
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Московские врачи ГКБ имени М.П. Кончаловского спасли пациентку, которую в Китае покусала обезьяна, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента здравоохранения.
"Врачи ГКБ имени М.П. Кончаловского спасли пациентку, которую покусала обезьяна в Китае
. На новогодних праздниках в больницу обратилась жительница Зеленограда
. Во время экскурсии в провинции Хайнань
ее укусила обезьяна", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что туристка обратилась в местный медицинский пункт, где ей оперативно промыли раны, обработали их и направили в госпиталь на первую вакцинацию. Однако, несмотря на оказанную помощь, по дороге домой у пациентки покраснела и распухла рука. Сразу из аэропорта она направилась в больницу.
"В случаях укуса животными получить первую помощь и пройти антирабическую вакцинацию от бешенства можно в травматологическом пункте. Именно здесь пострадавшую приняли в экстренном порядке, успокоили, провели осмотр, еще раз тщательно обработали антисептиком и перевязали раны. С учетом начатой в Китае вакцинации медики выполнили вторую прививку, расписали схему дальнейшей антибиотикотерапии и перевязок", - рассказали в больнице.
Уточняется, что сейчас у пациентки отек спал, раны начали затягиваться. Впереди еще три укола, поскольку курс рассчитан на 90 дней. Пациентка продолжает прием антибиотиков и уже самостоятельно обрабатывает места укусов и царапин. Из ограничений - на полгода ей придется отказаться от алкоголя и на три месяца - от активных видов спорта.