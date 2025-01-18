https://ria.ru/20250118/lechenie-1994367590.html

В Москве спасли девушку, которую в Китае покусала обезьяна

В Москве спасли девушку, которую в Китае покусала обезьяна - РИА Новости, 18.01.2025

В Москве спасли девушку, которую в Китае покусала обезьяна

Московские врачи ГКБ имени М.П. Кончаловского спасли пациентку, которую в Китае покусала обезьяна, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T14:19:00+03:00

2025-01-18T14:19:00+03:00

2025-01-18T14:19:00+03:00

здоровье - общество

китай

зеленоград

хайнань

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Московские врачи ГКБ имени М.П. Кончаловского спасли пациентку, которую в Китае покусала обезьяна, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "Врачи ГКБ имени М.П. Кончаловского спасли пациентку, которую покусала обезьяна в Китае. На новогодних праздниках в больницу обратилась жительница Зеленограда. Во время экскурсии в провинции Хайнань ее укусила обезьяна", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что туристка обратилась в местный медицинский пункт, где ей оперативно промыли раны, обработали их и направили в госпиталь на первую вакцинацию. Однако, несмотря на оказанную помощь, по дороге домой у пациентки покраснела и распухла рука. Сразу из аэропорта она направилась в больницу. "В случаях укуса животными получить первую помощь и пройти антирабическую вакцинацию от бешенства можно в травматологическом пункте. Именно здесь пострадавшую приняли в экстренном порядке, успокоили, провели осмотр, еще раз тщательно обработали антисептиком и перевязали раны. С учетом начатой в Китае вакцинации медики выполнили вторую прививку, расписали схему дальнейшей антибиотикотерапии и перевязок", - рассказали в больнице. Уточняется, что сейчас у пациентки отек спал, раны начали затягиваться. Впереди еще три укола, поскольку курс рассчитан на 90 дней. Пациентка продолжает прием антибиотиков и уже самостоятельно обрабатывает места укусов и царапин. Из ограничений - на полгода ей придется отказаться от алкоголя и на три месяца - от активных видов спорта.

https://ria.ru/20240717/podmoskove-1960191861.html

китай

зеленоград

хайнань

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, китай, зеленоград, хайнань