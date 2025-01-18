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Командиры ВСУ угрожали смертью за выход из Курахово, сообщил пленный
Командиры ВСУ угрожали смертью за выход из Курахово, сообщил пленный - РИА Новости, 18.01.2025
Командиры ВСУ угрожали смертью за выход из Курахово, сообщил пленный
Последние солдаты ВСУ оставались в Курахово под угрозой быть уничтоженными своими же за попытку отхода, рассказал РИА Новости попавший в плен украинский военный РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T04:19:00+03:00
2025-01-18T04:19:00+03:00
2025-01-18T09:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
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красноармейск
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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Последние солдаты ВСУ оставались в Курахово под угрозой быть уничтоженными своими же за попытку отхода, рассказал РИА Новости попавший в плен украинский военный Игорь Войтко."Нас минеры предупредили, что обочина и само село все заминировано. То есть только с разрешением куратора мы могли выдвинуться обратно, чтобы нас не накрыл наш минометный огонь и чтобы нас не закидали птички", — объяснил он.Войтко, по его словам, предупредил, что начнет выводить людей, на что получил ответ: "Если ты начнешь это движение, вас просто накроют". Добро на вывод ему так и не дали.Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение Курахово создает плацдарм для наступления российской армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250117/dagestan-1994305182.html
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курахово, донецк, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецк, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Командиры ВСУ угрожали смертью за выход из Курахово, сообщил пленный
Пленный Войтко: командиры ВСУ угрожали смертью за попытку выхода из Курахово