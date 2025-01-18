Рейтинг@Mail.ru
Командиры ВСУ угрожали смертью за выход из Курахово, сообщил пленный - РИА Новости, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:19 18.01.2025 (обновлено: 09:30 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1994326607.html
Командиры ВСУ угрожали смертью за выход из Курахово, сообщил пленный
Командиры ВСУ угрожали смертью за выход из Курахово, сообщил пленный - РИА Новости, 18.01.2025
Командиры ВСУ угрожали смертью за выход из Курахово, сообщил пленный
Последние солдаты ВСУ оставались в Курахово под угрозой быть уничтоженными своими же за попытку отхода, рассказал РИА Новости попавший в плен украинский военный РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T04:19:00+03:00
2025-01-18T09:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецк
красноармейск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg
ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Последние солдаты ВСУ оставались в Курахово под угрозой быть уничтоженными своими же за попытку отхода, рассказал РИА Новости попавший в плен украинский военный Игорь Войтко."Нас минеры предупредили, что обочина и само село все заминировано. То есть только с разрешением куратора мы могли выдвинуться обратно, чтобы нас не накрыл наш минометный огонь и чтобы нас не закидали птички", — объяснил он.Войтко, по его словам, предупредил, что начнет выводить людей, на что получил ответ: "Если ты начнешь это движение, вас просто накроют". Добро на вывод ему так и не дали.Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение Курахово создает плацдарм для наступления российской армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250117/dagestan-1994305182.html
курахово
донецк
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_406:0:2472:1550_1920x0_80_0_0_f184166f51fbc1d3b9f514f1297d47f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курахово, донецк, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецк, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Командиры ВСУ угрожали смертью за выход из Курахово, сообщил пленный

Пленный Войтко: командиры ВСУ угрожали смертью за попытку выхода из Курахово

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Последние солдаты ВСУ оставались в Курахово под угрозой быть уничтоженными своими же за попытку отхода, рассказал РИА Новости попавший в плен украинский военный Игорь Войтко.
"Нас минеры предупредили, что обочина и само село все заминировано. То есть только с разрешением куратора мы могли выдвинуться обратно, чтобы нас не накрыл наш минометный огонь и чтобы нас не закидали птички", — объяснил он.
Войтко, по его словам, предупредил, что начнет выводить людей, на что получил ответ: "Если ты начнешь это движение, вас просто накроют". Добро на вывод ему так и не дали.
Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение Курахово создает плацдарм для наступления российской армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
Боец из Дагестана, который 21 день в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от врага - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Боец из Дагестана 21 день в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от ВСУ
Вчера, 22:06
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкКрасноармейскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала